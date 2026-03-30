Зеленский заявил, что Украина готова к перемирию на Пасху
Дата публикации 30 марта 2026 12:15
Срочная новость
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова пойти на перемирие на Пасхальные праздники. В то же время глава государства подчеркнул, что прекращение огня должно произойти не ценой украинского суверенитета.
"Нормальные люди, которые уважают жизнь, говорят о прекращении огня и окончании войны на всю жизнь, а не на несколько дней. Но, безусловно, мы готовы к любым компромиссам. Кроме компромиссов с нашим, как я сказал, достоинством и суверенитетом", - заявил президент.
Новость дополняется...
