Зеленский: Украина прекратит удары по НПЗ РФ только взаимно

Владимир Зеленский заявил о готовности Украины к взаимному прекращению ударов по энергетической инфраструктуре, если Россия первой откажется от атак на украинские объекты. Президент подчеркнул, что Киев открыт к соглашениям по энергетической и продовольственной безопасности, которые бы исключили использование ракет и дронов против критических мощностей и морских путей.

Об этом глава государства сказал общаясь с журналистами, передает Новини.LIVE.

Зеленский объяснил при каких условиях Украина перестанет атаковать Россию

Украина получала сигналы от международных партнеров по ограничению атак на российский нефтяной сектор, однако президент подчеркнул, что эти удары являются лишь ответом на агрессию России.

"Я еще раз подчеркиваю, что если Россия готова не бить по украинской энергетике, мы не будем отвечать по их энергетике. Мы готовы, вы помните, на любые прекращения огня. Полностью, чтобы не летали ни ракеты, ни дроны, не били по инфраструктуре. Мы все это предлагали и мы открыты, если российские войска будут готовы, пожалуйста, и мы готовы, пусть предложат на любое время, мы готовы решить этот вопрос", — заявил Владимир Зеленский.

Какова роль Катара в перемирии с Россией и есть ли сдвиги

В то же время Владимир Зеленский подтвердил активную роль ближневосточных стран, в частности Катара, в посредничестве по возвращению пленных и депортированных детей, а также в вопросах глобальной безопасности.

Зеленский подчеркнул, что любые инициативы, касающиеся последствий войны или аспектов безопасности в небе и на море, являются приоритетными для обсуждения с посредниками, которые имеют контакты с российской стороной.

Как сообщали ранее Новини.LIVE, ВСУ нанесли масштабный удар по Саратовскому НПЗ в ночь на 21 марта. Известно, что данное российское предприятие по состоянию на 2023 год обрабатывало по меньшей мере 4,8 млн тонн.

Также 12 марта дроны СБУ атаковали один из крупнейших нефтяных узлов на юге России в Краснодарском крае. В результате атаки на объекте вспыхнул масштабный пожар, предприятие было вынуждено приостановить работу.

Кроме того, ВСУ осуществляют системные атаки на оборонные российские предприятия. Так 16 и 17 марта был нанесен удар по двум стратегическим авиапредприятиям России. Они занимались ремонтом и производством военных самолетов.