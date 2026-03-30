Зеленський: Україна припинить удари по НПЗ РФ лише взаємно

Володимир Зеленський. REUTERS/Valentyn Ogirenko

Володимир Зеленський заявив про готовність України до взаємного припинення ударів по енергетичній інфраструктурі, якщо Росія першою відмовиться від атак на українські об'єкти. Президент підкреслив, що Київ відкритий до угод щодо енергетичної та продовольчої безпеки, які б виключили використання ракет і дронів проти критичних потужностей та морських шляхів.

Про це глава держави сказав спілкуючись з журналістами, передає Новини.LIVE.

Зеленський пояснив за яких умов Україна перестане атакувати Росію

Україна отримувала сигнали від міжнародних партнерів щодо обмеження атак на російський нафтовий сектор, проте президент наголосив, що ці удари є лише відповіддю на агресію Росії.

"Я ще раз наголошую, що якщо Росія готова не бити по українській енергетиці, ми не будемо відповідати по їх енергетиці. Ми готові, ви пам'ятаєте, на будь-які припинення вогню. Повністю, щоб не літали ні ракети, ні дрони, не били по інфраструктурі. Ми все це пропонували і ми відкриті, якщо російські війська будуть готові, будь ласка, і ми готові, нехай запропонують на будь-який час, ми готові вирішити це питання", — заявив Володимир Зеленський.

Яка роль Катару у перемир'ї з Росією та чи є зрушення

Водночас Володимир Зеленський підтвердив активну роль близькосхідних країн, зокрема Катару, у посередництві щодо повернення полонених та депортованих дітей, а також у питаннях глобальної безпеки.

Зеленський підкреслив, що будь-які ініціативи, які стосуються наслідків війни або безпекових аспектів у небі та на морі, є пріоритетними для обговорення з посередниками, які мають контакти з російською стороною.

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, ЗСУ завдали масштабного удару по Саратовському НПЗ в ніч проти 21 березня. Відомо, що дане російське підприємство станом на 2023 рік обробляло щонайменше 4,8 млн тонн.

Також 12 березня дрони СБУ атакували один з найбільших нафтових вузлів на півдні Росії у Краснодарському краї. Внаслідок атаки на об'єкті спалахнула масштабна пожежа, підприємство було вимушене призупинити роботу.

Крім того, ЗСУ здійснюють системні атаки на оборонні російські підприємства. Так 16 та 17 березня було завдано удару по двох стратегічним авіапідприємствам Росії. Вони займалися ремонтом та виробництвом військових літаків.