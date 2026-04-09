Путин объявил Пасхальное перемирие

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: Reuters

В четверг, 9 апреля, российский диктатор Владимир Путин объявил так называемое "Пасхальное перемирие". Оно должно действовать в течение 11-12 апреля. В то же время российским войскам приказали оставаться наготове.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление на сайте Кремля.

Сегодня вечером, 9 апреля, Владимир Путин заявил о введении так называемого "Пасхального перемирия". Оно должно действовать с 16:00 11 апреля до конца суток 12 апреля. Соответствующее решение обнародовали на сайте Кремля.

Согласно сообщению, Путин поручил министру обороны РФ Андрею Белоусову и начальнику Генштаба Валерию Герасимову остановить боевые действия на всех направлениях. В то же время российским войскам приказано оставаться наготове и реагировать на возможные действия со стороны Украины.

В Кремле также заявили, что ожидают аналогичных шагов от украинской стороны.

"Войскам быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника, а также любые его агрессивные действия. Исходим из того, что украинская сторона будет следовать примеру Российской Федерации", — говорится в заявлении.

Скриншот сообщения на сайте Кремля

Новини.LIVE писали, что в конце марта Владимир Зеленский заявил о готовности Украины поддержать прекращение огня на Пасху. При этом он подчеркнул, что любые договоренности не должны угрожать суверенитету и достоинству государства. По его словам, Киев открыт к компромиссам, но только в четко определенных пределах.

Также Новини.LIVE информировали, что в начале апреля Зеленский подчеркнул, что предложение о перемирии на Пасху остается в силе. Глава государства тогда заявил, что Украина сохраняет инициативу по "Пасхальному перемирию", несмотря на невнятную позицию России по этому поводу.