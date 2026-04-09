Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Не в краткосрочной перспективе: Рютте об Украине в НАТО

Не в краткосрочной перспективе: Рютте об Украине в НАТО

Ua ru
Дата публикации 9 апреля 2026 19:59
Не в краткосрочной перспективе: Рютте об Украине в НАТО
Генсек НАТО Марк Рютте. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Генсек НАТО Марк Рютте сделал неутешительное заявление о возможном членстве Украины в Альянсе. Он считает, что в краткосрочной перспективе вступления в НАТО не будет.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Марк Рютте сказал общаясь с журналистами, передает Clash Report.

Вступление Украины в НАТО

Рютте заявил, что вопрос о вступлении Украины в НАТО нельзя решить в ближайшем будущем.

"Я не думаю, что это произойдет в ближайшее время с политической точки зрения — такова моя объективная оценка", — сказал генсек.

Как сообщали Новини.LIVE, 1 апреля Трамп объявил о необратимости выхода США из НАТО. Белый дом готовится к радикальному пересмотру отношений с европейскими партнерами после того, как страны Альянса отклонили требование США по разблокированию Ормузского пролива.

Читайте также:

В то же время Кит Келлог предположил создание нового альянса с Украиной вместо НАТО. Он считает, что туда могут также присоединиться Япония, Австралия и отдельные европейские государства.

В то же время Марк Рютте будет находиться в США с официальным визитом с 8 по 12 апреля. Он встретится с Дональдом Трампом на фоне напряжения между Америкой и НАТО.

НАТО Украина Марк Рютте
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации