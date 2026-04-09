Не в краткосрочной перспективе: Рютте об Украине в НАТО

Генсек НАТО Марк Рютте. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Генсек НАТО Марк Рютте сделал неутешительное заявление о возможном членстве Украины в Альянсе. Он считает, что в краткосрочной перспективе вступления в НАТО не будет.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Марк Рютте сказал общаясь с журналистами, передает Clash Report.

Вступление Украины в НАТО

Рютте заявил, что вопрос о вступлении Украины в НАТО нельзя решить в ближайшем будущем.

"Я не думаю, что это произойдет в ближайшее время с политической точки зрения — такова моя объективная оценка", — сказал генсек.

Как сообщали Новини.LIVE, 1 апреля Трамп объявил о необратимости выхода США из НАТО. Белый дом готовится к радикальному пересмотру отношений с европейскими партнерами после того, как страны Альянса отклонили требование США по разблокированию Ормузского пролива.

В то же время Кит Келлог предположил создание нового альянса с Украиной вместо НАТО. Он считает, что туда могут также присоединиться Япония, Австралия и отдельные европейские государства.

В то же время Марк Рютте будет находиться в США с официальным визитом с 8 по 12 апреля. Он встретится с Дональдом Трампом на фоне напряжения между Америкой и НАТО.