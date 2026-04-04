Рютте встретится с Трампом на фоне напряжения между США и НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте будет находиться в США с официальным визитом с 8 по 12 апреля. Он планирует встретиться с президентом Дональдом Трампом. Разговор между чиновниками состоится на фоне напряжения между Америкой и Альянсом, которое возросло за последний месяц.

Что известно о встрече Рютте с Трампом

Марк Рютте с 8 по 12 апреля будет находиться в Вашингтоне. В первый день визита он планирует встретиться с американским лидером Дональдом Трампом. Кроме того, должна состояться встреча с государственным секретарем США Марко Рубио и главой Пентагона Питом Гегсетом.

На следующий день, 9 апреля, Рютте выступит с речью. Он также примет участие в дискуссии, организованной Институтом президентского фонда Рональда Рейгана.

С 10 по 12 апреля Генеральный секретарь НАТО планирует принять участие во встрече Бильдербергского клуба.

Что произошло между США и НАТО

Как сообщали Новини.LIVE, 28 февраля 2026 года президент США Дональд Трамп объявил о начале израильско-американской операции в Иране. В результате был ликвидирован ряд высокопоставленных чиновников и нанесены удары по ключевым объектам страны. В то же время Иран перекрыл Ормузский пролив. Именно через него поставляют около 20% мировой нефти.

На фоне обострения конфликта американский лидер обратился к странам НАТО, чтобы те присоединились к войне на Ближнем Востоке. Он пригрозил Альянсу "плохим будущим", если тот не поможет разблокировать Ормузский пролив.

В то же время в НАТО заявили, что это "не их война" и фактически отказались вступать в конфликт. Из-за этого, как писало Financial Times, Трамп начал угрожать Альянсу остановить поддержку Украины. Таким образом президент США пытался подтолкнуть НАТО к действиям.

Позже в The Telegraph появилась статья о том, что Белый дом готовится радикально пересмотреть отношения с европейскими партнерами после отказа НАТО помочь разблокировать Ормузский пролив. В частности, Дональд Трамп заявил о необратимости выхода из Альянса.