Рютте зустрінеться з Трампом на тлі напруги між США та НАТО

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте перебуватиме у США з офіційним візитом з 8 по 12 квітня. Він планує зустрітися з президентом Дональдом Трампом. Розмова між посадовцями відбудеться на тлі напруги між Америкою та Альянсом, яка зросла за останній місяць.

Що відомо про зустріч Рютте з Трампом

Марк Рютте з 8 по 12 квітня перебуватиме у Вашингтоні. У перший день візиту він планує зустрітися з американським лідером Дональдом Трампом. Крім того, має відбутися зустріч з державним секретарем США Марко Рубіо та главою Пентагону Пітом Гегсетом.

Наступного дня, 9 квітня, Рютте виступить з промовою. Він також візьме участь у дискусії, організованій Інститутом президентського фонду Рональда Рейгана.

З 10 по 12 квітня Генеральний секретар НАТО планує взяти участь у зустрічі Більдербергського клубу.

Що сталося між США та НАТО

Як повідомляли Новини.LIVE, 28 лютого 2026 року президент США Дональд Трамп оголосив про початок ізраїльсько-американської операції в Ірані. Внаслідок цього було ліквідовано низку високопосадовців та завдано ударів по ключових об'єктах країни. Водночас Іран перекрив Ормузьку протоку. Саме через неї постачають близько 20% світової нафти.

На тлі загострення конфлікту американський лідер звернувся до країн НАТО, аби ті долучилися до війни на Близькому Сході. Він пригрозив Альянсу "поганим майбутнім", якщо той не допоможе розблокувати Ормузьку протоку.

Водночас у НАТО заявили, що це "не їхня війна" та фактично відмовилися вступати у конфлікт. Через це, як писало Financial Times, Трамп почав погрожувати Альянсу зупинити підтримку України. Таким чином президент США намагався підштовхнути НАТО до дій.

Пізніше у The Telegraph з'явилася стаття про те, що Білий дім готується радикально переглянути відносини з європейськими партнерами після відмови НАТО допомогти розблокувати Ормузьку протоку. Зокрема, Дональд Трамп заявив про незворотність виходу з Альянсу.