Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Не в короткостроковій перспективі: Рютте про Україну в НАТО

Не в короткостроковій перспективі: Рютте про Україну в НАТО

Ua ru
Дата публікації: 9 квітня 2026 19:59
Генсек НАТО Марк Рютте. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Генсек НАТО Марк Рютте зробив невтішну заяву про можливе членство України в Альянсі. Він вважає, що в короткостроковій перспективі вступу в НАТО не буде.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Марк Рютте сказав спілкуючись з журналістами, передає Clash Report. 

Вступ України до НАТО

Рютте заявив, що питання про вступ України до НАТО не можна вирішити в найближчому майбутньому.

"Я не думаю, що це станеться найближчим часом з політичної точки зору — така моя об'єктивна оцінка", — сказав генсек. 

Як повідомляли Новини.LIVE, 1 квітня Трамп оголосив про незворотність виходу США з НАТО. Білий дім готується до радикального перегляду відносин із європейськими партнерами після того, як країни Альянсу відхилили вимогу США щодо розблокування Ормузької протоки. 

Читайте також:

Водночас Кіт Келлог припустив створення нового альянсу з Україною замість НАТО. Він вважає, що туди можуть також приєднатися Японія, Австралія та окремі європейські держави. 

Водночас Марк Рютте перебуватиме у США з офіційним візитом з 8 по 12 квітня. Він зустрінеться з Дональдом Трампом на тлі напруги між Америкою та НАТО. 

НАТО Україна Марк Рютте
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації