Не в короткостроковій перспективі: Рютте про Україну в НАТО

Генсек НАТО Марк Рютте зробив невтішну заяву про можливе членство України в Альянсі. Він вважає, що в короткостроковій перспективі вступу в НАТО не буде.

про це Марк Рютте сказав спілкуючись з журналістами, передає Clash Report.

Вступ України до НАТО

Рютте заявив, що питання про вступ України до НАТО не можна вирішити в найближчому майбутньому.

"Я не думаю, що це станеться найближчим часом з політичної точки зору — така моя об'єктивна оцінка", — сказав генсек.

Як повідомляли Новини.LIVE, 1 квітня Трамп оголосив про незворотність виходу США з НАТО. Білий дім готується до радикального перегляду відносин із європейськими партнерами після того, як країни Альянсу відхилили вимогу США щодо розблокування Ормузької протоки.

Читайте також:

Водночас Кіт Келлог припустив створення нового альянсу з Україною замість НАТО. Він вважає, що туди можуть також приєднатися Японія, Австралія та окремі європейські держави.

Водночас Марк Рютте перебуватиме у США з офіційним візитом з 8 по 12 квітня. Він зустрінеться з Дональдом Трампом на тлі напруги між Америкою та НАТО.