Зеленский: РФ хочет создать буферную зону вдоль границы

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ стремится создать буферную зону вдоль всей границы - не только со своей стороны, но и с территории Беларуси. По его словам, под угрозой могут оказаться северные регионы Украины.

Об этом глава государства сообщил во время общения с журналистами в пятницу, 10 апреля, передает Новини.LIVE.

РФ пытается расширить зону влияния вдоль границы

"РФ хочет иметь буферную зону вдоль всей границы — и не только своей, но и Беларуси. А это также и Черниговщина, и Сумщина", — подчеркнул глава государства.

В то же время президент отметил, что пока не видит угрозы со стороны Приднестровья.

Отдельно Зеленский подчеркнул, что главным направлением наступательных усилий россиян остается Покровский. По его словам, оккупанты имеют амбициозные планы на ближайшее время.

Читайте также:

Кроме того, по словам президента, российские войска продолжат обстрелы прифронтовых территорий, в частности Херсонщины, Днепропетровщины, Никополя и Одессы.

Зеленский также пояснил, что тактика врага будет зависеть от погодных условий.

"Как только погода будет давать возможность им идти в наступление, они будут пытаться это делать. Когда погода будет хуже, будут больше применять дроны. Где смогут терроризировать FPV-дронами, будут это делать. Мы должны быть к этому готовы, потому что такая у них тактика", — подытожил президент.

Кроме того, как писали Новини.LIVE, глава государства сообщил, что до конца апреля российская армия планирует захватить три города в Донецкой области. Речь идет о Покровске, Дружковке и Константиновке.

В то же время Владимир Зеленский сообщил о готовности к перемирию на Пасху. Президент отметил, что надеется на дальнейшие действия для деэскалации боевых действий и после праздников.