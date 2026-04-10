Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський заявив, що Україна готова до перемир'я на Великдень

Зеленський заявив, що Україна готова до перемир'я на Великдень

Ua ru
Дата публікації: 10 квітня 2026 00:21
Зеленський заявив, що Україна готова до перемир'я на Великдень
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до дзеркальних кроків щодо перемир'я на Великдень. Крім того, є шанс не повернутись до ударів і після цього.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі.

Україна готова до перемир'я з РФ

Володимир Зеленський наголосив, що Україна вже пропонувала в цьому році перемир'я. І у разі припинення вогню, Київ буде діяти відповідно.

"Україна неодноразово заявляла, що ми готові до дзеркальних кроків. Ми пропонували в цьому році припинення вогню на час Великодніх свят і будемо діяти відповідно", — написав Зеленський.

Президент підкреслив, що людям потрібен Великдень без загроз, а також потрібен реальний рух до миру.

"І в Росії є шанс не повертатися до ударів і після Великодня", — резюмував глава держави.

Нагадаємо, що близько тижня тому Зеленський заявив, що Україна готова піти на перемир'я на великодні свята. Згодом він повторив, що пропозиція залишається в силі. Однак однозначної відповіді від Кремля так і не було.

Проте вже ввечері, 9 квітня, диктатор РФ Володимир Путін оголосив так зване "Пасхальне перемир'я", яке має тривати протягом 11-12 квітня. При цьому військам РФ наказали бути напоготові.

Володимир Зеленський перемир'я війна в Україні
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації