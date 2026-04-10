Зеленський заявив, що Україна готова до перемир'я на Великдень

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до дзеркальних кроків щодо перемир'я на Великдень. Крім того, є шанс не повернутись до ударів і після цього.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі.

Україна готова до перемир'я з РФ

Володимир Зеленський наголосив, що Україна вже пропонувала в цьому році перемир'я. І у разі припинення вогню, Київ буде діяти відповідно.

"Україна неодноразово заявляла, що ми готові до дзеркальних кроків. Ми пропонували в цьому році припинення вогню на час Великодніх свят і будемо діяти відповідно", — написав Зеленський.

Президент підкреслив, що людям потрібен Великдень без загроз, а також потрібен реальний рух до миру.

"І в Росії є шанс не повертатися до ударів і після Великодня", — резюмував глава держави.

Нагадаємо, що близько тижня тому Зеленський заявив, що Україна готова піти на перемир'я на великодні свята. Згодом він повторив, що пропозиція залишається в силі. Однак однозначної відповіді від Кремля так і не було.

Проте вже ввечері, 9 квітня, диктатор РФ Володимир Путін оголосив так зване "Пасхальне перемир'я", яке має тривати протягом 11-12 квітня. При цьому військам РФ наказали бути напоготові.