Зеленский заявил, что Украина готова к перемирию на Пасху

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к зеркальным шагам по перемирию на Пасху. Кроме того, есть шанс не вернуться к ударам и после этого.

Украина готова к перемирию с РФ

Владимир Зеленский отметил, что Украина уже предлагала в этом году перемирие. И в случае прекращения огня, Киев будет действовать соответственно.

"Украина неоднократно заявляла, что мы готовы к зеркальным шагам. Мы предлагали в этом году прекращение огня на время Пасхальных праздников и будем действовать соответственно", — написал Зеленский.

Президент подчеркнул, что людям нужна Пасха без угроз, а также нужно реальное движение к миру.

"И у России есть шанс не возвращаться к ударам и после Пасхи", — резюмировал глава государства.

Напомним, что около недели назад Зеленский заявил, что Украина готова пойти на перемирие на пасхальные праздники. Впоследствии он повторил, что предложение остается в силе. Однако однозначного ответа от Кремля так и не было.

Однако уже вечером, 9 апреля, диктатор РФ Владимир Путин объявил так называемое "Пасхальное перемирие", которое должно продолжаться в течение 11-12 апреля. При этом войскам РФ приказали быть наготове.