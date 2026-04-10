Зеленський: РФ хоче створити буферну зону вздовж кордону

Президент України Володимир Зеленський заявив, що РФ прагне створити буферну зону вздовж усього кордону — не лише зі свого боку, а й із території Білорусі. За його словами, під загрозою можуть опинитися північні регіони України.

Про це глава держави повідомив під час спілкування з журналістами у п'ятницю, 10 квітня, передає Новини.LIVE.

РФ намагається розширити зону впливу вздовж кордону

"РФ хоче мати буферну зону вздовж усього кордону — і не лише свого, а й Білорусі. А це також і Чернігівщина, і Сумщина", — наголосив глава держави.

Водночас президент зазначив, що наразі не бачить загрози з боку Придністров'я.

Окремо Зеленський підкреслив, що головним напрямком наступальних зусиль росіян залишається Покровський. За його словами, окупанти мають амбітні плани на найближчий час.

Крім того, за словами президента, російські війська продовжать обстріли прифронтових територій, зокрема Херсонщини, Дніпропетровщини, Нікополя та Одеси.

Зеленський також пояснив, що тактика ворога залежатиме від погодних умов.

"Як тільки погода буде давати можливість їм іти в наступ, вони будуть намагатися це робити. Коли погода буде гірша, будуть більше застосовувати дрони. Де зможуть тероризувати FPV-дронами, будуть це робити. Ми повинні бути до цього готовими, бо така в них тактика", — підсумував президент.

Крім того, як писали Новини.LIVE, глава держави повідомив, що до кінця квітня російська армія планує захопити три міста на Донеччині. Йдеться про Покровськ, Дружківку та Костянтинівку.

Водночас Володимир Зеленський повідомив про готовність до перемир'я на Великдень. Президент зазначив, що сподівається на подальші дії для деескалації бойових дій і після свят.