Наступ на Донбасі: РФ хоче захопити три міста до кінця квітня

Російський диктатор Володимир Путін та начальник Національної гвардії Росії. Фото: росЗМІ

Попереду на Україну чекає вкрай складний період, який триватиме щонайменше до вересня. Володимир Зеленський попереджає, що Росія продовжує накопичувати стратегічні резерви та поставила за мету захопити три ключові міста на Донеччині вже до кінця квітня.

Про це Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами, передає Новини.LIVE.

Росія накопичує резерви для нового наступу

За його прогнозами, ситуація залишатиметься надзвичайно напруженою аж до початку осені. Головною причиною цього є безперервний процес нарощування сил з боку Російської Федерації.

Російське командування активно формує новий стратегічний резерв. Попри колосальні втрати на полі бою, окупантам вдалося не лише відновити, а й суттєво збільшити загальну чисельність свого військового контингенту на території України. Цей ресурс ворог планує використати для досягнення найближчих тактичних цілей.

Зокрема, російська армія визначила для себе чіткий дедлайн на східному фронті. До кінця квітня окупаційні війська намагатимуться прорвати українську оборону та захопити три стратегічно важливі населені пункти Донецької області: Дружківку, Костянтинівку та Покровськ.

Разом з тим, як зазначив Володимир Зеленський, російським військам не вдасться досягти задуманого. Таку ж оцінку дали й у Британській розвідці.

"Це неможливо, але вони вже не вперше визначають якийсь термін і тепер поставили собі такий показник. Я вже розповідав про зустріч із британською розвідкою: у нас із ними довірливі відносини. Вони теж не бачать можливостей для "рускіх" це зробити", — повідомив Володимир Зеленський.

Окрім суто військових загроз, Зеленський наголосив на дипломатичних ризиках, пов'язаних із внутрішньою політикою головного союзника України — Сполучених Штатів Америки. З початком літа політичний фокус Вашингтона неминуче зміститься на власні передвиборчі процеси. Це означає, що увага американського істеблішменту до російсько-української війни може дещо знизитися.

Більше того, президент попередив про можливі зміни у переговорному процесі. Якщо до кінця літа дипломатичні зусилля не продемонструють відчутного прогресу, існує реальний ризик того, що вже у серпні Сполучені Штати можуть вийти з мирних перемовин.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що в Кремлі, не маючи успіху на фроонті, вимагають від України добровільно здати Донбас та вивести війська ЗСУ з цих територій. Так речник Путіна Дмитро Пєсков навіть давав ультимативні вимоги.

Як зазначав Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, найгарячіші бої наразі точаться на Покровському напрямку. Він нещодавно прибув з візитом на фронт для перевірки рубежів оборони та готовності бійців ЗСУ.

Крім того, російські війська стягують резерви на Харківщині. Бійці ЗСУ зазначали, що поки дерева не позеленіли, російським військам доволі складно ховатися і їх можна винищувати ще на підступі.

Тим не менш наприкінці березня ЗСУ вдалося відновити контроль над деякими територіями України. Було деокуповано 470 кв. км. Крім того, російські війська зазнали великих втрат при спробах механізованих наступів та втратили десятки одиниць техніки та кілька тисяч особового складу.