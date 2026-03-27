Сирський: на півдні ЗСУ відновили контроль над 470 кв. км

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Фото: Сирський/Facebook

З початку контрнаступальної операції на півдні Сили оборони України відновили контроль приблизно над 470 квадратними кілометрами. Українські військові системно знищують ворога на полі бою, попри цілеспрямовані удари російських окупантів по цивільній інфраструктурі. Завдяки мужності та нестандартним діям воїнів вдалося нейтралізувати понад 11 тисяч загарбників.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на Головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського.

Візит Сирського до Південної операційної зони. Фото: Сирський/Facebook

Сирський про успіхи воїнів ЗСУ на фронті

Під час робочої поїздки до Південної операційної зони головком Олександр Сирський провів нараду з командуванням наступального угруповання та командирами штурмових і десантно-штурмових частин.

Він заслухав доповіді щодо виконання бойових завдань, обговорив подальші варіанти дій і координував взаємодію підрозділів у їхніх смугах відповідальності.

Сирський наголосив, що українські військові невпинно продовжують звільняти українську землю, демонструючи мужність і результативність у боротьбі з окупантами.

"З початку операції ми відновили контроль над близько 470 кв. км, знешкодивши понад 11 тисяч загарбників", — підкреслив головком ЗСУ.

Нещодавно Новини.LIVE інформували, що з 17 до 20 березня російські війська активізували наступ, здійснивши 619 штурмів на різних напрямках, зокрема на Покровському та Олександрівському. Їхні атаки не мали успіху — українські військові відбили всі спроби прориву. За оцінкою головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, ворог втратив понад 6090 осіб убитими та пораненими.

Також Новини.LIVE повідомляли, що за даними Сирського, у 2026 році Росія планує мобілізувати ще близько 409 тисяч військових. У зв’язку зі зростанням активності ворога він провів нараду щодо посилення фортифікацій, розбудови антидронового захисту та підготовки населених пунктів до оборони.