Сырский: на юге ВСУ восстановили контроль над 470 кв. км

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский. Фото: Сырский/Facebook

С начала контрнаступательной операции на юге Силы обороны Украины восстановили контроль примерно над 470 квадратными километрами. Украинские военные системно уничтожают врага на поле боя, несмотря на целенаправленные удары российских оккупантов по гражданской инфраструктуре. Благодаря мужеству и нестандартным действиям воинов удалось нейтрализовать более 11 тысяч захватчиков.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сирского.

Визит Сырского в Южную операционную зону. Фото: Сырский/Facebook

Сырский об успехах воинов ВСУ на фронте

Во время рабочей поездки в Южную операционную зону главком Александр Сирский провел совещание с командованием наступательной группировки и командирами штурмовых и десантно-штурмовых частей.

Он заслушал доклады по выполнению боевых задач, обсудил дальнейшие варианты действий и координировал взаимодействие подразделений в их полосах ответственности.

Сырский подчеркнул, что украинские военные неустанно продолжают освобождать украинскую землю, демонстрируя мужество и результативность в борьбе с оккупантами.

"С начала операции мы восстановили контроль над около 470 кв. км, обезвредив более 11 тысяч захватчиков", — подчеркнул главком ВСУ.

Недавно Новини.LIVE информировали, что с 17 по 20 марта российские войска активизировали наступление, осуществив 619 штурмов на разных направлениях, в частности на Покровском и Александровском. Их атаки не имели успеха — украинские военные отбили все попытки прорыва. По оценке главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, враг потерял более 6090 человек убитыми и ранеными.

Также Новини.LIVE сообщали, что по данным Сырского, в 2026 году Россия планирует мобилизовать еще около 409 тысяч военных. В связи с ростом активности врага он провел совещание по усилению фортификаций, развитию антидроновой защиты и подготовке населенных пунктов к обороне.