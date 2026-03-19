Сырский заявил о планах России рекрутировать еще 409 тысяч бойцов

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что в 2026 году Россия планирует рекрутировать еще 409 тысяч военных. На фоне роста активности врага он провел совещание по усилению фортификаций, антидроновой защиты и подготовки населенных пунктов к обороне.

Читайте также:

Россия увеличивает количество войск для усиленных штурмов на фронте Украины

По его словам, это свидетельствует о том, что Кремль не отказывается от своих планов и дальше готовится к продолжению агрессии против Украины.

В то же время, отметил Сырский, с улучшением погоды на фронте уже заметен рост активности российских сил. На этом фоне он провел оперативное совещание, посвященное состоянию инженерного обустройства оборонительных рубежей.

Среди главных задач, которые обсуждали во время совещания, он назвал усиление фортификаций, развитие антидроновой защиты и подготовку населенных пунктов к обороне.

Как сообщил главнокомандующий, он заслушал доклады военных командиров, руководства Госспецтрансслужбы, а также руководителей областных военных администраций.

"Есть проблемные вопросы — определили конкретные решения и сроки их выполнения. От качества и скорости этой работы зависит не только устойчивость обороны, но и жизнь наших воинов", — сообщил Александр Сырский.

Отдельно Владимир Зеленский сообщал, что Россия ежемесячно мобилизует около 40-45 тысяч мужчин в месяц. Однако, российские войска несут большие потери.

Известно, что Россия мобилизует мужчин и на временно оккупированных территориях. Так стало известно о более 3,5 тысяч принудительно мобилизованных мужчин.