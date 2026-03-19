Сирський заявив про плани Росії рекрутувати ще 409 тисяч бійців

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Генштаб ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що у 2026 році Росія планує рекрутувати ще 409 тисяч військових. На тлі зростання активності ворога він провів нараду щодо посилення фортифікацій, антидронового захисту та підготовки населених пунктів до оборони.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву Олександра Сирського.

За його словами, це свідчить про те, що Кремль не відмовляється від своїх планів і далі готується до продовження агресії проти України.

Водночас, зазначив Сирський, із поліпшенням погоди на фронті вже помітне зростання активності російських сил. На цьому тлі він провів оперативну нараду, присвячену стану інженерного облаштування оборонних рубежів.

Серед головних завдань, які обговорювали під час наради, він назвав посилення фортифікацій, розвиток антидронового захисту та підготовку населених пунктів до оборони.

Як повідомив головнокомандувач, він заслухав доповіді військових командирів, керівництва Держспецтрансслужби, а також очільників обласних військових адміністрацій.

"Є проблемні питання — визначили конкретні рішення і терміни їх виконання. Від якості та швидкості цієї роботи залежить не лише стійкість оборони, а й життя наших воїнів", — повідомив Олександр Сирський.

Окремо Володимир Зеленський повідомляв, що Росія щомісячно мобілізовує близько 40-45 тисяч чоловіків на місяць. Проте, російські війська зазнають великих втрат.

Відомо, що Росія мобілізовує чоловіків й на тимчасово окупованих територіях. Так стало відомо про понад 3,5 тисяч примусово мобілізованих чоловіків.