Наступление на Донбассе: РФ хочет захватить три города до конца апреля

Российский диктатор Владимир Путин и начальник Национальной гвардии России. Фото: росСМИ

Впереди Украину ждет крайне сложный период, который продлится как минимум до сентября. Владимир Зеленский предупреждает, что Россия продолжает накапливать стратегические резервы и поставила цель захватить три ключевых города в Донецкой области уже до конца апреля.

Об этом Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами, передает Новини.LIVE.

Россия накапливает резервы для нового наступления

По его прогнозам, ситуация будет оставаться чрезвычайно напряженной вплоть до начала осени. Главной причиной этого является непрерывный процесс наращивания сил со стороны Российской Федерации.

Российское командование активно формирует новый стратегический резерв. Несмотря на колоссальные потери на поле боя, оккупантам удалось не только восстановить, но и существенно увеличить общую численность своего военного контингента на территории Украины. Этот ресурс враг планирует использовать для достижения ближайших тактических целей.

В частности, российская армия определила для себя четкий дедлайн на восточном фронте. До конца апреля оккупационные войска будут пытаться прорвать украинскую оборону и захватить три стратегически важных населенных пункта Донецкой области: Дружковку, Константиновку и Покровск.

Вместе с тем, как отметил Владимир Зеленский, российским войскам не удастся достичь задуманного. Такую же оценку дали и в британской разведке.

"Это невозможно, но они уже не впервые определяют какой-то срок и теперь поставили себе такой показатель. Я уже рассказывал о встрече с британской разведкой: у нас с ними доверительные отношения. Они тоже не видят возможностей для "русских" это сделать", — сообщил Владимир Зеленский.

Кроме чисто военных угроз, Зеленский отметил дипломатические риски, связанные с внутренней политикой главного союзника Украины - Соединенных Штатов Америки. С началом лета политический фокус Вашингтона неизбежно сместится на собственные предвыборные процессы. Это означает, что внимание американского истеблишмента к российско-украинской войне может несколько снизиться.

Более того, президент предупредил о возможных изменениях в переговорном процессе. Если до конца лета дипломатические усилия не продемонстрируют ощутимого прогресса, существует реальный риск того, что уже в августе Соединенные Штаты могут выйти из мирных переговоров.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Кремле, не имея успеха на фроонте, требуют от Украины добровольно сдать Донбасс и вывести войска ВСУ с этих территорий. Так представитель Путина Дмитрий Песков даже давал ультимативные требования.

Как отмечал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, самые горячие бои сейчас идут на Покровском направлении. Он недавно прибыл с визитом на фронт для проверки рубежей обороны и готовности бойцов ВСУ.

Кроме того, российские войска стягивают резервы на Харьковщине. Бойцы ВСУ отмечали, что пока деревья не позеленели, российским войскам довольно сложно прятаться и их можно истреблять еще на подступах.

Тем не менее в конце марта ВСУ удалось восстановить контроль над некоторыми территориями Украины. Было деоккупировано 470 кв. км. Кроме того, российские войска понесли большие потери при попытках механизированных наступлений и потеряли десятки единиц техники и несколько тысяч личного состава.