Донбасс откроет Путину дорогу к остальным областям: Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Путин не хочет договариваться о мире. На это указывают несколько признаков. В частности, категорическая позиция РФ относительно размещения американских и европейских военных вдоль линии соприкосновения.

Об этом глава государства сказал в интервью для подкаста The Rest Is Politics, передает Новини.LIVE.

Зеленский отметил, что Путин на самом деле не хочет мира. Именно поэтому российский диктатор отказался от встречи на уровне лидеров для того, чтобы обсудить вопрос территорий.

Кроме того, на нежелание РФ договариваться о мире указывает позиция по миротворческим войскам. В частности, Москва выступает категорически против того, чтобы вдоль линии соприкосновения были размещены американские и европейские военные.

Сообщение Зеленского. Фото: скриншот

"Ответ Путина был: "Нет, никаких иностранных военных". Почему?" Это может означать лишь то, что он хочет двигаться дальше", — подчеркнул Зеленский.

Глава государства также добавил, что РФ имеет примерно 17 миллионов квадратных километров территории. В то же время Путин уверяет американцев в том, что проблема решения вопроса войны в Украине заключается в 6 тысячах квадратных километров.

"Можете ли вы представить, что кто-то, кто имеет миллионы квадратных километров, 70% из которых являются слаборазвитыми и не имеют надлежащей инфраструктуры, просит еще? Действительно ли мы верим, что все, что ему нужно, — это дополнительные 5800 квадратных километров?", — отметил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что настоящая цель российского диктатора заключается не в этом. По его словам, Донбасс — это стратегическое место для Украины.

"Когда он получит наши промышленные города и укрепления в этом регионе, дальше останутся только открытые поля и прямые дороги к нашим областным центрам. Я имею в виду, что мы понимаем, почему он хочет Донбасс", — сказал Президент.

Как сообщали Новини.LIVE, Зеленский также высказался относительно Будапештского меморандума. По его словам, после подписания документа Украина должна была получить членство в НАТО. Кроме того, Киеву должны были бы предоставить зонтик безопасности.

Кроме того, глава государства сказал, какой будет цена захвата Донбасса военным путем для РФ. По словам Зеленского, потери могут достичь до миллиона человек, что является большой цифрой даже для России. Именно поэтому Кремль пытается с помощью давления на переговорах достичь своего.

Также Президент отметил, что Европейский Союз нуждается в расширении. По его словам, присоединение Украины, Турции, Великобритании и Норвегии значительно усилит позиции Европы. Это позволит эффективно противостоять российской агрессии.