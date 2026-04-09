Не в Москве и не в Киеве: Зеленский готов к встрече с Путиным

Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Украинский лидер Владимир Зеленский в очередной раз подчеркнул, что готов к встрече с российским диктатором Владимиром Путиным. По его словам, место можно найти где угодно, но не в Москве и не в Киеве.

Об этом глава государства сказал в интервью Rai, передает Новини.LIVE.

"Я готов встретиться с Путиным. Конечно, не в Москве или Киеве. Но если он готов встретиться со мной, есть много мест, где это можно сделать. Мы можем найти такое место на Ближнем Востоке, в Европе, Соединенных Штатах, где угодно", — подчеркнул Зеленский.

Кроме того, глава государства высказался о Донбассе. По его словам, нельзя просто обсуждать передачу. Зеленский заявил, что если Украина отдаст России Донбасс, то противник сможет быстро продвинуться дальше, в частности угрожая Харькову и другим экономически важным городам. В результате этого может произойти раскол в обществе.

"А любой раскол — это ключевая цель Путина и разрушение нашей независимости", — отметил украинский лидер.

Читайте также:

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Владимира Зеленского, РФ не готова к реальным компромиссам по завершению войны. По его словам, любые уступки лишь усилят позиции Москвы, а также создадут предпосылки для дальнейшей агрессии.

Ранее Зеленский заявил, что Путин не согласится завершить войну, если мир не покажет серьезное давление. Кроме того, он отметил, что у российского диктатора осталось не так много времени.

А лидер США Дональд Трамп говорил, что войну в Украине можно было бы легче завершить, но мешает ненависть между Путиным и Зеленским.