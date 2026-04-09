Не в Москві та не в Києві: Зеленський готовий до зустрічі з Путіним

Дата публікації: 9 квітня 2026 10:28
Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Український лідер Володимир Зеленський вкотре наголосив, що готовий до зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним. За його словами, місце можна знайти де завгодно, але не в Москві та не в Києві. 

Про це глава держави сказав в інтервʼю Rai, передає Новини.LIVE.

"Я готовий зустрітися з Путіним. Звичайно, не в Москві чи Києві. Але якщо він готовий зустрітися зі мною, є багато місць, де це можна зробити. Ми можемо знайти таке місце на Близькому Сході, в Європі, Сполучених Штатах, будь-де", — наголосив Зеленський.

Крім того, глава держави висловився про Донбас. За його словами, не можна просто обговорювати передачу. Зеленський заявив, що якщо Україна віддасть Росії Донбас, то противник зможе швидко просунутися далі, зокрема загрожуючи Харкову та іншим економічно важливим містам. Внаслідок цього може статися розкол у суспільстві.  

"А будь-який розкол — це ключова мета Путіна та руйнування нашої незалежності", — зауважив український лідер.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Володимира Зеленського, РФ не готова до реальних компромісів щодо завершення війни. За його словами, будь-які поступки лише посилять позиції Москви, а також створять передумови для подальшої агресії.

Раніше Зеленський заявив, що Путін не погодиться завершити війну, якщо світ не покаже серйозний тиск. Крім того, він зауважив, що у російського диктатора залишилося не так багато часу.

А лідер США Дональд Трамп говорив, що війну в Україні можна було б легше завершити, але заважає ненависть між Путіним та Зеленським. 

Володимир Зеленський війна володимир путін
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама

