Буданов: последнюю точку в переговорах должна поставить встреча лидеров
Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов высказался о переговорах по завершению войны. По его словам, последняя точка — за лидерами после личной встречи. Он подчеркнул, что это все равно произойдет.
Об этом Кирилл Буданов сказал в интервью Новини.LIVE и "Укринформу".
Переговоры о завершении войны
"Мы не сможем поставить точку и в положительном, и в отрицательном, без личной встречи. Россияне это тоже прекрасно знают", — подчеркнул Буданов.
Он заверил, что это все равно произойдет. По его словам, лидеры должны поставить последнюю точку.
"Будем на это надеяться", — добавил руководитель ОП.
Отметим, Кирилл Буданов в интервью Новини.LIVE сообщил, что мирные переговоры по войне в Украине продолжают свое развитие. Он анонсировал визит американской делегации в Киев.
Кроме того, руководитель ОП подчеркивал, что Украине необходимо укреплять свою позицию на переговорах. По его словам, на следующей встрече с Россией удастся услышать много нового.
Также Буданов заявлял, что верит в успешность переговорного процесса по окончанию войны России против Украины.
Читайте Новини.LIVE!