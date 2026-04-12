Буданов: последнюю точку в переговорах должна поставить встреча лидеров

Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов высказался о переговорах по завершению войны. По его словам, последняя точка — за лидерами после личной встречи. Он подчеркнул, что это все равно произойдет.

Об этом Кирилл Буданов сказал в интервью Новини.LIVE и "Укринформу".

Переговоры о завершении войны

"Мы не сможем поставить точку и в положительном, и в отрицательном, без личной встречи. Россияне это тоже прекрасно знают", — подчеркнул Буданов.

Он заверил, что это все равно произойдет. По его словам, лидеры должны поставить последнюю точку.

"Будем на это надеяться", — добавил руководитель ОП.

Отметим, Кирилл Буданов в интервью Новини.LIVE сообщил, что мирные переговоры по войне в Украине продолжают свое развитие. Он анонсировал визит американской делегации в Киев.

Кроме того, руководитель ОП подчеркивал, что Украине необходимо укреплять свою позицию на переговорах. По его словам, на следующей встрече с Россией удастся услышать много нового.

Также Буданов заявлял, что верит в успешность переговорного процесса по окончанию войны России против Украины.