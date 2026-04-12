Буданов: останню крапку в перемовинах має поставити зустріч лідерів

Кирило Буданов.

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов висловився про перемовини щодо завершення війни. За його словами, остання крапка — за лідерами після особистої зустрічі. Він наголосив, що це все одно відбудеться.

Про це Кирило Буданов сказав в інтервʼю Новини.LIVE та "Укрінформу".

Перемовини щодо завершення війни

"Ми не зможемо поставити крапку і в позитивному, і в негативному, без особистої зустрічі. Росіяни це теж чудово знають", — наголосив Буданов.

Він запевнив, що це все одно відбудеться. За його словами, лідери повинні поставити останню крапку.

"Будемо на це сподіватися", — додав керівник ОП.

Зазначимо, Кирило Буданов в інтервʼю Новини.LIVE повідомив, що мирні перемовини щодо війни в Україні продовжують свій розвиток. Він анонсував візит американської делегації до Києва.

Крім того, керівник ОП наголошував, що Україні необхідно зміцнювати свою позицію на перемовинах. За його словами, на наступній зустрічі з Росією вдасться почути багато нового.

Також Буданов заявляв, що вірить в успішність переговорного процесу щодо закінчення війни Росії проти України.