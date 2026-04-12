Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіШоубізнесТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Буданов: останню крапку в перемовинах має поставити зустріч лідерів

Буданов: останню крапку в перемовинах має поставити зустріч лідерів

Ua ru
Дата публікації: 12 квітня 2026 14:13
Буданов: останню крапку в перемовинах має поставити зустріч лідерів
Кирило Буданов. Фото: Новини.LIVE

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов висловився про перемовини щодо завершення війни. За його словами, остання крапка — за лідерами після особистої зустрічі. Він наголосив, що це все одно відбудеться.

Про це Кирило Буданов сказав в інтервʼю Новини.LIVE та "Укрінформу".

Перемовини щодо завершення війни

"Ми не зможемо поставити крапку і в позитивному, і в негативному, без особистої зустрічі. Росіяни це теж чудово знають", — наголосив Буданов.

Він запевнив, що це все одно відбудеться. За його словами, лідери повинні поставити останню крапку.

"Будемо на це сподіватися", — додав керівник ОП.

Читайте також:

Зазначимо, Кирило Буданов в інтервʼю Новини.LIVE повідомив, що мирні перемовини щодо війни в Україні продовжують свій розвиток. Він анонсував візит американської делегації до Києва.

Крім того, керівник ОП наголошував, що Україні необхідно зміцнювати свою позицію на перемовинах. За його словами, на наступній зустрічі з Росією вдасться почути багато нового.

Також Буданов заявляв, що вірить в успішність переговорного процесу щодо закінчення війни Росії проти України.

війна переговори Кирило Буданов
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації