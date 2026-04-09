Потрібно посилювати позицію: Буданов про переговори з РФ

Керівник Офісу президента Кирило Буданов наголосив, що Україні потрібно зміцнювати свою позицію на переговорах. Він вважає, що на наступній зустрічі з РФ ми дізнаємось багато новихи деталей.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Кирило Буданов під час спілкування з журналістами 9 квітня.

Заява Буданова про переговори з РФ

Буданов розповів, що на наступних переговорах з Росією ми почуємо багато нового. Однак головне, щоб була підсилена позиція України.

"Ми маємо робити все для того, щоб наша перемовна позиція підсилювалась і будь-які засоби для досягнення мети виправдані і правильні", — наголосив керівник ОПУ.

Він також відповів на питання журналістів, чи боїться РФ української балістики. За словами Кирила Буданова, це поки не ті масштаби, які можуть лякати, а от удари по нафтогазовому комплексу — це для них болісно.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше Буданов заявив, що Україна не буде припиняти удари по Росії. За його словами, попри запити від міжнародних партнерів, пріоритетом залишається захист національних інтересів і ефективна протидія агресору.

Водночас Володимир Зеленський розповів, що Україна готує нову зустріч зі США. Наразі сторони домовляються про переговори — або у тристоронньому форматі, або із візитом американської делегації до України, а тоді до Москви.