Зеленський: Україна готує нову зустріч зі США

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готує нову зустріч зі США та доопрацьовує гарантії безпеки. Переговорний процес триває у тристоронньому форматі, однак частину зустрічей відтермінували через ситуацію на Близькому Сході.

про це Володимир Зеленський сказав під час Конгресу місцевих та регіональних влад.

Переговори України і США

Зеленський розповів, що наразі сторони домовляються про нову зустріч — або у тристоронньому форматі, або із візитом американської делегації до України, а тоді до Москви. За його словами, ключовим напрямком є доопрацювання гарантій безпеки.

"Відкритими залишаються питання фінансування української армії після завершення війни та отримання додаткових систем протиповітряної оборони, які є у партнерів, зокрема виробництва Сполучених Штатів Америки", — сказав президент.

Він зазначив, що окремо триває робота над найскладнішим питанням — чіткою реакцією США і союзників у разі повторної агресії з боку Росії.

Україна очікує від Сполучених Штатів не лише військової допомоги, а й відновлення жорсткого санкційного тиску на російську нафту.

Також президент повідомляв, що тристоронні переговори з Росією на паузі. Він наголосив, що перемир'я в Ірані, досягнуте за сприяння США, допоможе світу впоратися з енергетичною кризою, однак воно ж стало причиною зміщення графіка переговорів щодо України.