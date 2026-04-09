Зеленский: Украина готовит новую встречу с США

Дата публикации 9 апреля 2026 15:07
Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готовит новую встречу с США и дорабатывает гарантии безопасности. Переговорный процесс продолжается в трехстороннем формате, однако часть встреч отсрочили из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Владимир Зеленский сказал во время Конгресса местных и региональных властей.

Переговоры Украины и США

Зеленский рассказал, что сейчас стороны договариваются о новой встрече — или в трехстороннем формате, или с визитом американской делегации в Украину, а тогда в Москву. По его словам, ключевым направлением является доработка гарантий безопасности.

"Открытыми остаются вопросы финансирования украинской армии после завершения войны и получения дополнительных систем противовоздушной обороны, которые есть у партнеров, в частности производства Соединенных Штатов Америки", — сказал президент.

Он отметил, что отдельно продолжается работа над самым сложным вопросом — четкой реакцией США и союзников в случае повторной агрессии со стороны России.

Как сообщает Новини.LIVE, ранее Владимир Зеленский ответил, чего ожидает от Вашингтона. Украина ожидает от Соединенных Штатов не только военной помощи, но и восстановления жесткого санкционного давления на российскую нефть.

Также президент сообщал, что трехсторонние переговоры с Россией на паузе. Он отметил, что перемирие в Иране, достигнутое при содействии США, поможет миру справиться с энергетическим кризисом, однако оно же стало причиной смещения графика переговоров по Украине.

Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
