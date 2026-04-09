Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Не только военная помощь: чего Зеленский ожидает от Вашингтона

Не только военная помощь: чего Зеленский ожидает от Вашингтона

Ua ru
Дата публикации 9 апреля 2026 10:48
Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Украина ожидает от Соединенных Штатов не только военной помощи, но и восстановления жесткого санкционного давления на российскую нефть. По словам Владимира Зеленского, послевоенные гарантии безопасности не будут иметь смысла без непосредственного участия Вашингтона и европейских партнеров.

Об этом Владимир Зеленский высказался в интервью Rai, цитирует Новини.LIVE.

Зеленский объяснил почему поддержка США так важна для Украины

Глава государства отметил важность восстановления американских экономических ограничений против страны-агрессора, ведь Москва продолжает зарабатывать на энергоносителях.

"Мы знаем, сколько нефти продала Россия после введения санкций. Надеемся, что США вскоре их восстановят", — отметил Владимир Зеленский.

Говоря о послевоенном будущем, президент подчеркнул, что эффективные гарантии безопасности должны обязательно включать как Соединенные Штаты, так и страны Европы. По его убеждению, только мощная коалиция способна сдержать Кремль от попыток реванша в будущем.

"Какие гарантии безопасности мы будем иметь, если Россия решит снова наступать? Возможно, она не сделает этого сразу, или через два-три года снова нападет. Мы также хотим, чтобы гарантии безопасности предусматривали присутствие Европы и США", — подчеркнул украинский лидер.

Оценивая причины российского вторжения, Зеленский выразил уверенность, что полномасштабная война была неизбежной. По его словам, даже если бы украинская власть действовала иначе в девяностых годах или в начале нулевых, Владимир Путин все равно отыскал бы повод для вооруженной агрессии.

Коснулся президент и темы личных контактов с Дональдом Трампом. Он отметил, что в целом хорошо ладит с политиком, однако в их общении не избегает откровенности. Подытоживая тему украинско-американских отношений, Зеленский напомнил об обоюдной зависимости двух государств.

"Нам нужна поддержка США, не только военная. Они тоже нуждаются в нас и нашем опыте, приобретенном за эти годы войны", — резюмировал президент.

Как сообщал ранее Новини.LIVE, в США тем временем рассматривают выход из НАТО. В частности пресс-секретарь Белого дома США подтвердила, что будут соответствующие контакты с генеральным секретарем НАТО.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что из-за боевых действий на Ближнем Востоке внимание партнеров, в частности США, к Украине значительно снизилось. Отдельно проговаривались риски о том, не станет ли США перенаправлять оружие, которое должно было бы отправляться в Украину. Однако глава МИД Украины Андрей Сибига заверил, что этого не произойдет и с США ведут соответствующие контакты по этому вопросу.

Владимир Зеленский США гарантии безопасности
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Анастасия Постоенко
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации