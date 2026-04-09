Не только военная помощь: чего Зеленский ожидает от Вашингтона

Владимир Зеленский.

Украина ожидает от Соединенных Штатов не только военной помощи, но и восстановления жесткого санкционного давления на российскую нефть. По словам Владимира Зеленского, послевоенные гарантии безопасности не будут иметь смысла без непосредственного участия Вашингтона и европейских партнеров.

Об этом Владимир Зеленский высказался в интервью Rai, цитирует Новини.LIVE.

Зеленский объяснил почему поддержка США так важна для Украины

Глава государства отметил важность восстановления американских экономических ограничений против страны-агрессора, ведь Москва продолжает зарабатывать на энергоносителях.

"Мы знаем, сколько нефти продала Россия после введения санкций. Надеемся, что США вскоре их восстановят", — отметил Владимир Зеленский.

Говоря о послевоенном будущем, президент подчеркнул, что эффективные гарантии безопасности должны обязательно включать как Соединенные Штаты, так и страны Европы. По его убеждению, только мощная коалиция способна сдержать Кремль от попыток реванша в будущем.

"Какие гарантии безопасности мы будем иметь, если Россия решит снова наступать? Возможно, она не сделает этого сразу, или через два-три года снова нападет. Мы также хотим, чтобы гарантии безопасности предусматривали присутствие Европы и США", — подчеркнул украинский лидер.

Оценивая причины российского вторжения, Зеленский выразил уверенность, что полномасштабная война была неизбежной. По его словам, даже если бы украинская власть действовала иначе в девяностых годах или в начале нулевых, Владимир Путин все равно отыскал бы повод для вооруженной агрессии.

Коснулся президент и темы личных контактов с Дональдом Трампом. Он отметил, что в целом хорошо ладит с политиком, однако в их общении не избегает откровенности. Подытоживая тему украинско-американских отношений, Зеленский напомнил об обоюдной зависимости двух государств.

"Нам нужна поддержка США, не только военная. Они тоже нуждаются в нас и нашем опыте, приобретенном за эти годы войны", — резюмировал президент.

Как сообщал ранее Новини.LIVE, в США тем временем рассматривают выход из НАТО. В частности пресс-секретарь Белого дома США подтвердила, что будут соответствующие контакты с генеральным секретарем НАТО.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что из-за боевых действий на Ближнем Востоке внимание партнеров, в частности США, к Украине значительно снизилось. Отдельно проговаривались риски о том, не станет ли США перенаправлять оружие, которое должно было бы отправляться в Украину. Однако глава МИД Украины Андрей Сибига заверил, что этого не произойдет и с США ведут соответствующие контакты по этому вопросу.