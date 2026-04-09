Не лише військова допомога: чого Зеленський очікує від Вашингтона

Україна очікує від Сполучених Штатів не лише військової допомоги, а й відновлення жорсткого санкційного тиску на російську нафту. За словами Володимира Зеленського, післявоєнні гарантії безпеки не матимуть сенсу без безпосередньої участі Вашингтона та європейських партнерів.

Про це Володимир Зеленський висловився в інтерв'ю Rai, цитує Новини.LIVE.

Зеленський пояснив чому підтримка США така важлива для України

Глава держави наголосив на важливості відновлення американських економічних обмежень проти країни-агресора, адже Москва продовжує заробляти на енергоносіях.

"Ми знаємо, скільки нафти продала Росія після введення санкцій. Сподіваємося, що США незабаром їх відновлять", — зазначив Володимир Зеленський.

Говорячи про післявоєнне майбутнє, президент підкреслив, що ефективні гарантії безпеки повинні обов'язково включати як Сполучені Штати, так і країни Європи. На його переконання, лише потужна коаліція здатна стримати Кремль від спроб реваншу в майбутньому.

Читайте також:

"Які гарантії безпеки ми матимемо, якщо Росія вирішить знову наступати? Можливо, вона не зробить цього відразу, або через два-три роки знову нападе. Ми також хочемо, щоб гарантії безпеки передбачали присутність Європи та США", — наголосив український лідер.

Оцінюючи причини російського вторгнення, Зеленський висловив впевненість, що повномасштабна війна була неминучою. За його словами, навіть якби українська влада діяла інакше у дев'яностих роках чи на початку нульових, Володимир Путін усе одно відшукав би привід для збройної агресії.

Торкнувся президент і теми особистих контактів із Дональдом Трампом. Він зазначив, що загалом добре ладнає з політиком, проте в їхньому спілкуванні не уникає відвертості. Підсумовуючи тему українсько-американських відносин, Зеленський нагадав про обопільну залежність двох держав.

"Нам потрібна підтримка США, не лише військова. Вони теж потребують нас і нашого досвіду, набутого за ці роки війни", — резюмував президент.

Як повідомляв раніше Новини.LIVE, у США тим часом розглядають вихід з НАТО. Зокрема речниця Білого дому США підтвердила, що будуть відповідні контакти з генеральним секретарем НАТО.

Раніше Володимир Зеленський заявляв, що через бойові дії на Близькому Сході увага партнерів, зокрема США, до України значно знизилась. Окремо проговорювалися ризики про те, чи не стане США перенаправляти зброю, яка мала б відправлятися до України. Проте глава МЗС України Андрій Сибіга запевнив, що цього не станеться і з США ведуть відповідні контакти по цьому питанню.