Головна Новини дня У Білому домі зробили нову заяву про вихід США з НАТО

У Білому домі зробили нову заяву про вихід США з НАТО

Дата публікації: 9 квітня 2026 00:42
Керолайн Левітт. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Прес-секретар Білого дому Керолайн Левітт зробила нову заяву на тему виходу США з НАТО. За її словами, президент Дональд Трамп може обговорити це питання з генсеком НАТО Марком Рютте.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на трансляцію Білого дому та The Wall Street Journal.

Чи вийдуть США з НАТО

Під час спілкування з пресою один із журналістів запитав, чи може Левітт підтвердити, що США, як і раніше, розглядають можливість виходу з НАТО, на що вона сказала таке:

"Це питання, яке обговорював президент, і я думаю, що він обговорить його через кілька годин із генеральним секретарем Рютте. Можливо, ви почуєте про це безпосередньо від нього", — відповіла прес-секретар.

Тим часом джерела WSJ розповіли, що адміністрація Трампа розглядає план покарання деяких членів НАТО, які, на думку США, надали недостатню підтримку Вашингтону в Ірані.

Зокрема, пропозиція передбачає виведення військ США з тих країн НАТО, які вважаються несприятливими. Водночас ці війська планується переглянути в ті держави, які більш прихильно підтримують військову кампанію США.

Раніше Новини.LIVE повідомляло, що за даними The Telegraph, Білий дім готується до радикального перегляду стосунків із європейськими партнерами після того, як країни НАТО відхилили вимогу США щодо розблокування Ормузької протоки. Зокрема, Дональд Трамп заявив про незворотність виходу з Альянсу.

У НАТО, як відомо, заявили, що це "не їхня війна". У FT була інформація, що Трамп після цього почав погрожувати Альянсу зупинити підтримку України, щоб таким чином підштовхнути блок до дій.

США НАТО Білий дім
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
