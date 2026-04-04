Вихід США з НАТО: посол України заявила про можливості для Києва

Посол України при НАТО Альона Гетьманчук та Генсек Альянсу Марк Рютте.

Американський лідер Дональд Трамп знову заговорив про вихід з НАТО. Така заява стривожила країни, які перебувають в Альянсі. Водночас посол України при НАТО Альона Гетьманчук заявила, що таке рішення американців може призвести до відродження альянсу та відкрити нові можливості для Києва.

Politico.

Як вихід США з НАТО може вплинути на Україну

Заява Трампа про те, що він серйозно розглядає вихід з НАТО, стривожила учасників Альянсу. Зокрема, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск зазначив, що такий сценарій "схожий на план мрії Путіна".

Разом з тим посол України при НАТО Альона Гетьманчук заявила, що вихід США з Альянсу може відкрити нові можливості для Києва, а нинішня турбулентність здатна спричинити відродження альянсу.

"Замість того, щоб говорити про розпад НАТО, я б воліла говорити про переосмислення Альянсу", — зазначила Гетьманчук.

Вона пояснила, що, якщо США покинуть НАТО, можливості для інтеграції України до Альянсу можуть стати значно ширшими. Це, як додала посол, допоможе зробити НАТО "набагато ефективнішим, смертоноснішим, інноваційнішим та здатним протистояти російській загрозі".

Гетьманчук також зауважила, що слова Трампа, який порівняв НАТО з "паперовим тигром", не відповідають дійсності. Посадовиця наголосила, що Кремль десятиліттями намагався підірвати Альянс, однак досі він ніколи не наважувався напасти безпосередньо на жодну з країн-членів.

Україна прагне вступити в НАТО, аби скористатися оборонною підтримкою. Наміри Києва посилилися після того, як РФ розпочала повномасштабне вторгнення. Водночас президент США Дональд Трамп рішуче висловився проти того, аби Україна приєдналася до Альянсу. Як зауважив раніше Генсек НАТО Марк Рютте, Київ не зможе приєднатися без підтримки всіх нинішніх членів Альянсу.

Як повідомляли Новини.LIVE з посиланням на The Telegraph, американський лідер Дональд Трамп заявив, що вихід США з НАТО буде незворотнім. Це сталося після того, як країни-члени Альянсу остаточно відмовилися вступати у конфлікт на Близькому Сході. Додамо, що Трамп просив НАТО допомогти розблокувати Ормузьку протоку.

На тлі загострення стосунків між Сполученими Штатами та НАТО, Генсекретар Альянсу Марк Рютте анонсував поїздку у Вашингтон. Він планує зустрітися з американським лідером Дональдом Трампом та іншими посадовцями. Після цього Рютте виступить з промовою.