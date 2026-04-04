День НАТО: історія Альянсу та його роль у захисті України

Генсек НАТО Марк Рютте та президент України Володимир Зеленський.

У суботу, 4 квітня, в світі відзначають день створення Організації Північноатлантичного договору. Цей військово-політичний союз став одним із ключових елементів системи глобальної безпеки. Головним принципом НАТО є колективна оборона, закріплена у Вашингтонському договорі.

Історія заснування НАТО

Головною передумовою створення Альянсу стало прагнення забезпечити безпеку Європи після Другої світової війни та стримати можливу агресію з боку СРСР.

4 квітня 1949 році у Вашингтоні 12 держав підписали угоду, що заклала основу Альянсу. Серед засновників були США, Велика Британія, Франція, Італія, Канада, а також низка європейських країн, які об’єдналися задля спільного захисту демократичних цінностей і стримування загроз.

У Вашингтонському договорі закріплено норму (відому як стаття 5) про те, що напад на одну державу-члена розглядається як агресія проти всього Альянсу. У такому випадку решта країн зобов’язані надати допомогу, включно із застосуванням військової сили. У світі це вважають однією з найпотужніших гарантій безпеки у світі.

Навчання SEA SHIELD, у якому брали участь 13 країн НАТО.

Від моменту створення НАТО значно розширилося. Сьогодні до нього входять понад три десятки країн Європи та Північної Америки. Водночас Альянс не має власної постійної армії — його військовий потенціал формують сили держав-учасниць.

За всю історію її застосовували лише один раз — після терактів у США 11 вересня 2001 року.

Відносини України та НАТО

Україна почала формувати відносили з Альянсом одразу після здобуття незалежності. У 1991 році вона приєдналася до Ради євроатлантичного співробітництва, а згодом стала учасницею програми "Партнерство заради миру". Ці формати співпраці дозволили Україні поступово інтегруватися у безпекові структури Заходу та налагодити практичну взаємодію з країнами-членами НАТО.

Подальший розвиток відносин закріпила Хартія про особливе партнерство, підписана у 1997 році. Вона передбачала створення спільних механізмів взаємодії, зокрема Комісії Україна—НАТО, яка стала ключовим майданчиком для діалогу. З часом співпраця розширювалася, охоплюючи оборонну реформу, спільні навчання та участь у міжнародних місіях.

Чи підтримує НАТО Україну

Новий етап у відносинах настав після початку повномасштабної агресії Росії. НАТО рішуче засудило дії Москви та значно посилило підтримку України. Допомога охоплює як військову сферу, так і гуманітарні напрями.

Румунські спецпризначенці на гелікоптері під час військових навчань НАТО.

Альянс визнає право України на самооборону та підтримує її прагнення самостійно визначати власний безпековий курс. Саме тому членство в НАТО розглядається як одна з найнадійніших гарантій захисту суверенітету та територіальної цілісності.

Станом на сьогодні Україна досі не є членом Альянсу, хоча це питання неодноразово піднімалося на найвищому рівні. Після 2022 року Україна офіційно заявила про намір пришвидшити процес вступу до Альянсу.

Водночас НАТО дотримується політики "відкритих дверей", яка передбачає можливість приєднання нових держав за умови відповідності критеріям Альянсу.

Як писали Новини.LIVE, спецпосланець Дональда Трампа щодо України Кіт Келлог припускає, що у майбутньому можуть з'явитися інші військові союзи. окрім НАТО. Одним із його членів може бути Україна. Келлог вважає, що країна вже показала себе як надійний союзник.

Крім того, Новини.LIVE повідомляли, що Трамп поставив під сумнів доцільність подальшого перебування Вашингтона в Альянсі. Він назвав НАТО структурою, яка не має реальної сили.