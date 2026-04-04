День НАТО: история Альянса и его роль в защите Украины

Генсек НАТО Марк Рютте и президент Украины Владимир Зеленский.

В субботу, 4 апреля, в мире отмечают день создания Организации Североатлантического договора. Этот военно-политический союз стал одним из ключевых элементов системы глобальной безопасности. Главным принципом НАТО является коллективная оборона, закрепленная в Вашингтонском договоре.

Новини.LIVE рассказывают все, что известно об Альянсе.

История основания НАТО

Главной предпосылкой создания Альянса стало стремление обеспечить безопасность Европы после Второй мировой войны и сдержать возможную агрессию со стороны СССР.

4 апреля 1949 году в Вашингтоне 12 государств подписали соглашение, заложившее основу Альянса. Среди основателей были США, Великобритания, Франция, Италия, Канада, а также ряд европейских стран, которые объединились для совместной защиты демократических ценностей и сдерживания угроз.

В Вашингтонском договоре закреплена норма (известная как статья 5) о том, что нападение на одно государство-член рассматривается как агрессия против всего Альянса. В таком случае остальные страны обязаны оказать помощь, включая применение военной силы. В мире это считают одной из самых мощных гарантий безопасности в мире.

Читайте также:

Обучение SEA SHIELD, в котором принимали участие 13 стран НАТО.

С момента создания НАТО значительно расширилось. Сегодня в него входят более трех десятков стран Европы и Северной Америки. В то же время Альянс не имеет собственной постоянной армии — его военный потенциал формируют силы государств-участников.

За всю историю ее применяли только один раз — после терактов в США 11 сентября 2001 года.

Отношения Украины и НАТО

Украина начала формировать отношения с Альянсом сразу после обретения независимости. В 1991 году она присоединилась к Совету евроатлантического сотрудничества, а впоследствии стала участницей программы "Партнерство ради мира". Эти форматы сотрудничества позволили Украине постепенно интегрироваться в структуры безопасности Запада и наладить практическое взаимодействие со странами-членами НАТО.

Румынские спецназовцы на вертолете во время военных учений НАТО.

Дальнейшее развитие отношений закрепила Хартия об особом партнерстве, подписанная в 1997 году. Она предусматривала создание совместных механизмов взаимодействия, в частности Комиссии Украина-НАТО, которая стала ключевой площадкой для диалога. Со временем сотрудничество расширялось, охватывая оборонную реформу, совместные учения и участие в международных миссиях.

Поддерживает ли НАТО Украину

Новый этап в отношениях наступил после начала полномасштабной агрессии России. НАТО решительно осудило действия Москвы и значительно усилило поддержку Украины. Помощь охватывает как военную сферу, так и гуманитарные направления.

Альянс признает право Украины на самооборону и поддерживает ее стремление самостоятельно определять собственный курс безопасности. Именно поэтому членство в НАТО рассматривается как одна из самых надежных гарантий защиты суверенитета и территориальной целостности.

На сегодня Украина до сих пор не является членом Альянса, хотя этот вопрос неоднократно поднимался на самом высоком уровне. После 2022 года Украина официально заявила о намерении ускорить процесс вступления в Альянс.

В то же время НАТО придерживается политики "открытых дверей", которая предусматривает возможность присоединения новых государств при условии соответствия критериям Альянса.

Как писали Новини.LIVE, спецпосланник Дональда Трампа по Украине Кит Келлог предполагает, что в будущем могут появиться другие военные союзы. кроме НАТО. Одним из его членов может быть Украина. Кэллог считает, что страна уже показала себя как надежный союзник.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что Трамп поставил под сомнение целесообразность дальнейшего пребывания Вашингтона в Альянсе. Он назвал НАТО структурой, которая не имеет реальной силы.