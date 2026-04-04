Выход США из НАТО: посол Украины заявила о возможностях для Киева

Посол Украины при НАТО Алена Гетьманчук и Генсек Альянса Марк Рютте. Фото: Facebook/alyona.getmanchuk

Американский лидер Дональд Трамп снова заговорил о выходе из НАТО. Такое заявление встревожило страны, которые находятся в Альянсе. В то же время посол Украины при НАТО Алена Гетьманчук заявила, что такое решение американцев может привести к возрождению альянса и открыть новые возможности для Киева.

Новини.LIVE сообщает об этом со ссылкой на Politico.

Как выход США из НАТО может повлиять на Украину

Заявление Трампа о том, что он серьезно рассматривает выход из НАТО, встревожило участников Альянса. В частности, премьер-министр Польши Дональд Туск отметил, что такой сценарий "похож на план мечты Путина".

Вместе с тем посол Украины при НАТО Алена Гетьманчук заявила, что выход США из Альянса может открыть новые возможности для Киева, а нынешняя турбулентность способна вызвать возрождение альянса.

"Вместо того, чтобы говорить о распаде НАТО, я бы предпочла говорить о переосмыслении Альянса", — отметила Гетьманчук.

Читайте также:

Она пояснила, что, если США покинут НАТО, возможности для интеграции Украины в Альянс могут стать значительно шире. Это, как добавила посол, поможет сделать НАТО "гораздо более эффективным, смертоносным, инновационным и способным противостоять российской угрозе".

Гетьманчук также отметила, что слова Трампа, который сравнил НАТО с "бумажным тигром", не соответствуют действительности. Чиновница отметила, что Кремль десятилетиями пытался подорвать Альянс, однако до сих пор он никогда не решался напасть непосредственно ни на одну из стран-членов.

Украина стремится вступить в НАТО, чтобы воспользоваться оборонной поддержкой. Намерения Киева усилились после того, как РФ начала полномасштабное вторжение. В то же время президент США Дональд Трамп решительно высказался против того, чтобы Украина присоединилась к Альянсу. Как отметил ранее Генсек НАТО Марк Рютте, Киев не сможет присоединиться без поддержки всех нынешних членов Альянса.

Как сообщали Новини.LIVE со ссылкой на The Telegraph, американский лидер Дональд Трамп заявил, что выход США из НАТО будет необратимым. Это произошло после того, как страны-члены Альянса окончательно отказались вступать в конфликт на Ближнем Востоке. Добавим, что Трамп просил НАТО помочь разблокировать Ормузский пролив.

На фоне обострения отношений между Соединенными Штатами и НАТО, Генсекретарь Альянса Марк Рютте анонсировал поездку в Вашингтон. Он планирует встретиться с американским лидером Дональдом Трампом и другими должностными лицами. После этого Рютте выступит с речью.