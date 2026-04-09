В Белом доме сделали новое заявление выходе США из НАТО

В Белом доме сделали новое заявление выходе США из НАТО

Дата публикации 9 апреля 2026 00:42
В Белом доме сделали новое заявление выходе США из НАТО
Кэролайн Левитт. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сделала новое заявление на тему выхода США из НАТО. По ее словам, президент Дональд Трамп может обсудить этот вопрос с генсеком НАТО Марком Рютте.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на трансляцию Белого дома и The Wall Street Journal.

Выйдут ли США из НАТО

В ходе общения с прессой один из журналистов спросил, может ли Левитт подтвердить, что США по-прежнему рассматривают возможность выхода из НАТО, на что она сказала следующее:

"Это вопрос, который обсуждал президент, и я думаю, что он обсудит его через пару часов с генеральным секретарем Рютте. Возможно, вы услышите об этом непосредственно от него", — ответила пресс-секретарь.

Тем временем источники WSJ рассказали, что администрация Трампа рассматривает план наказания некоторых членов НАТО, которые, по мнению США, оказал недостаточную поддержку Вашингтону в Иране.

Читайте также:

В частности, предложение предусматривает вывод войск США из тех стран НАТО, которые считаются неблагоприятными. В то же время эти войска планируется пересмотреть в те государства, которые более благосклонно поддерживают военную кампанию США.

Ранее Новини.LIVE сообщало, что по данным The Telegraph, Белый дом готовится к радикальному пересмотру отношений с европейскими партнерами после того, как страны НАТО отклонили требование США по разблокированию Ормузского пролива. В частности, Дональд Трамп заявил о необратимости выхода из Альянса.

В НАТО, как известно, заявили, что это "не их война". В FT была информация, что Трамп после этого начал угрожать Альянсу остановить поддержку Украины, чтобы таким образом подтолкнуть блок к действиям.

США НАТО Белый дом
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
