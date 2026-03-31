Сибіга повідомив, що США не перенаправлятимуть зброю для України

Марко Рубіо та Андрій Сибіга. Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що Сполучені Штати Америки пообіцяли не перенаправляти зброю, яку партнери замовили у рамках PURL, в інші регіони. Зокрема, йдеться про Близький схід. Водночас Україна продовжує розмови з партнерами щодо цього питання.

Про це Андрій Сибіга сказав на пресконференції за підсумками неформального засідання міністрів закордонних справ "Україна-ЄС" у вівторок, 31 березня, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Зброя для України у рамках програми PURL

"Перенаправлення допомоги на Близький Схід — такі ризики існують. Тому ми прямо про це розмовляємо з нашими партнерами", — зазначив Сибіга.

Він повідомив, що нещодавно повернувся із засідання G7, яке проходило в Парижі. Сибіга мав коротке спілкування з держсекретарем США Марком Рубіо.

"І ми отримали запевнення, що на даному етапі не йдеться про перенаправлення цієї допомоги в інші регіони", — додав міністр.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на українського лідера Володимира Зеленського, перенаправлення зброї США з України на Близький Схід не було. Він сподівається, що відповідних кроків не станеться.

А глава Міноборони Фінляндії Антті Хяккянен повідомив, що його країна перевірить доставку американської зброї до України. За його словами, постійно проводиться оцінка, як витрачаються кошти.

Раніше The Washington Post писало, що у США розглядають можливість зміни пріоритетів у постачанні озброєння через бойові дії на Близькому Сході. У матеріалі припустили, що це може вплинути на обсяги допомоги Україні.