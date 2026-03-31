Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Сибига сообщил, что США не будут перенаправлять оружие для Украины

Сибига сообщил, что США не будут перенаправлять оружие для Украины

Ua ru
Дата публикации 31 марта 2026 22:05
Марко Рубио и Андрей Сибига. Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что Соединенные Штаты Америки пообещали не перенаправлять оружие, которое партнеры заказали в рамках PURL, в другие регионы. В частности, речь идет о Ближнем Востоке. В то же время Украина продолжает разговоры с партнерами по этому вопросу.

Об этом Андрей Сибига сказал на пресс-конференции по итогам неформального заседания министров иностранных дел "Украина-ЕС" во вторник, 31 марта, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Оружие для Украины в рамках программы PURL

"Перенаправление помощи на Ближний Восток — такие риски существуют. Поэтому мы прямо об этом разговариваем с нашими партнерами", — отметил Сибига.

Он сообщил, что недавно вернулся с заседания G7, которое проходило в Париже. Сибига имел короткое общение с госсекретарем США Марком Рубио.

"И мы получили заверения, что на данном этапе речь не идет о перенаправлении этой помощи в другие регионы", — добавил министр.

Читайте также:

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на украинского лидера Владимира Зеленского, перенаправления оружия США из Украины на Ближний Восток не было. Он надеется, что соответствующих шагов не произойдет.

А глава Минобороны Финляндии Антти Хяккянен сообщил, что его страна проверит доставку американского оружия в Украину. По его словам, постоянно проводится оценка, как расходуются средства.

Ранее The Washington Post писало, что в США рассматривают возможность изменения приоритетов в поставках вооружения из-за боевых действий на Ближнем Востоке. В материале предположили, что это может повлиять на объемы помощи Украине.

США Андрей Сибига Украина
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации