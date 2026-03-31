Сибига сообщил, что США не будут перенаправлять оружие для Украины

Марко Рубио и Андрей Сибига. Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что Соединенные Штаты Америки пообещали не перенаправлять оружие, которое партнеры заказали в рамках PURL, в другие регионы. В частности, речь идет о Ближнем Востоке. В то же время Украина продолжает разговоры с партнерами по этому вопросу.

Об этом Андрей Сибига сказал на пресс-конференции по итогам неформального заседания министров иностранных дел "Украина-ЕС" во вторник, 31 марта, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Оружие для Украины в рамках программы PURL

"Перенаправление помощи на Ближний Восток — такие риски существуют. Поэтому мы прямо об этом разговариваем с нашими партнерами", — отметил Сибига.

Он сообщил, что недавно вернулся с заседания G7, которое проходило в Париже. Сибига имел короткое общение с госсекретарем США Марком Рубио.

"И мы получили заверения, что на данном этапе речь не идет о перенаправлении этой помощи в другие регионы", — добавил министр.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на украинского лидера Владимира Зеленского, перенаправления оружия США из Украины на Ближний Восток не было. Он надеется, что соответствующих шагов не произойдет.

А глава Минобороны Финляндии Антти Хяккянен сообщил, что его страна проверит доставку американского оружия в Украину. По его словам, постоянно проводится оценка, как расходуются средства.

Ранее The Washington Post писало, что в США рассматривают возможность изменения приоритетов в поставках вооружения из-за боевых действий на Ближнем Востоке. В материале предположили, что это может повлиять на объемы помощи Украине.