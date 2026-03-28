Удар Ирана по складу с украинцами: Зеленский опроверг

Президент Владимир Зеленский в субботу, 28 марта, отреагировал на информацию Ирана об ударе по складу противовоздушной обороны с украинцами на Ближнем Востоке. Он опроверг ее и указал на дезинформацию.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на заявление главы государства во время общения с журналистами.

Информация об ударе Ирана по украинцам

Зеленский отметил, что иранцы и россияне запускают много дезинформации.

"Сказали, что ударили где-то по нашим ребятам, что убили украинцев, что-то разбомбили, перехватчики... Конечно, "русские" в своем репертуаре. Ничего не было", — добавил он.

Перенаправление оружия на Ближний Восток

Зеленский сообщил, что перенаправления американского оружия из Украины на Ближний Восток не было.

"Я не могу вам сказать, как будет дальше. Я думаю, что зависит от многих факторов. Продолжительность войны, я думаю, будет решающим фактором в таком вопросе. Надеюсь, что не будет соответствующих шагов", — отметил глава государства.

Как писали Новини.LIVE, 28 марта иранские СМИ заявили об ударе по складу систем ПВО с украинцами в Дубае. Там утверждали, что судьба граждан Украины неизвестна.

Впоследствии представитель МИД Украины Георгий Тихий в комментарии Новини.LIVE опроверг информацию. По его словам, иранский режим часто проводит такие дезинформационные операции, которые ничем не отличаются от России.