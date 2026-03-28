В Иране заявили об ударе по складу систем ПВО с украинцами в Дубае

В Иране заявили об ударе по складу систем противовоздушной обороны с украинцами в Дубае. В то же время пока нет официальных подтверждений этой информации.

Об этом сообщает Fars News Agency в субботу, 28 марта, передает Новини.LIVE.

Удар по складу систем ПВО с украинцами

"Одновременно с ударом по тайникам американских командиров и солдат в Дубае, повлекшим значительные потери, склад украинских систем противодействия беспилотникам — который находился в Дубае для оказания помощи американским военным и где проживали 21 украинец — стал целью и был уничтожен", — заявил представитель Центрального штаба "Хатам аль-Анбия".

Издание пишет, что пока судьба украинцев неизвестна. В то же время в Украине удар Ирана еще не комментировали, поэтому официальных подтверждений нет.

