Головна Новини дня В Ірані заявили про удар по складу систем ППО з українцями в Дубаї

В Ірані заявили про удар по складу систем ППО з українцями в Дубаї

Дата публікації: 28 березня 2026 13:22
Термінова новина

В Ірані заявили про удар по складу систем протиповітряної оборони з українцями в Дубаї. Водночас наразі немає офіційних підтверджень цієї інформації. 

Про це повідомляє Fars News Agency у суботу, 28 березня, передає Новини.LIVE.

Удар по складу систем ППО з українцями

"Одночасно з ударом по схованках американських командирів і солдатів у Дубаї, що спричинив значні втрати, склад українських систем протидії безпілотникам — який перебував у Дубаї для надання допомоги американським військовим і де проживали 21 українець — став ціллю та був знищений", — заявив речник Центрального штабу "Хатам аль-Анбія".

Видання пише, що наразі доля українців невідома. Водночас в Україні удар Ірану ще не коментували, тому офіційних підтверджень немає.

null
Допис Fars News Agency. Фото: скриншот

Новина доповнюється...

Читайте також:
Іран українці Дубай
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
