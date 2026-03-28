В Ірані заявили про удар по складу систем ППО з українцями в Дубаї

В Ірані заявили про удар по складу систем протиповітряної оборони з українцями в Дубаї. Водночас наразі немає офіційних підтверджень цієї інформації.

Про це повідомляє Fars News Agency у суботу, 28 березня, передає Новини.LIVE.

Удар по складу систем ППО з українцями

"Одночасно з ударом по схованках американських командирів і солдатів у Дубаї, що спричинив значні втрати, склад українських систем протидії безпілотникам — який перебував у Дубаї для надання допомоги американським військовим і де проживали 21 українець — став ціллю та був знищений", — заявив речник Центрального штабу "Хатам аль-Анбія".

Видання пише, що наразі доля українців невідома. Водночас в Україні удар Ірану ще не коментували, тому офіційних підтверджень немає.

Новина доповнюється...