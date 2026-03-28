Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультРинок нерухомостіМодаТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Удар Ірану по складу з українцями: Зеленський спростував

Удар Ірану по складу з українцями: Зеленський спростував

Ua ru
Дата публікації: 28 березня 2026 17:24
Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Президент Володимир Зеленський у суботу, 28 березня, відреагував на інформацію Ірану про удар по складу протиповітряної оборони з українцями на Близькому Сході. Він спростував її та наголосив на дезінформації.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на заяву глави держави під час спілкування із журналістами, передає Новини.LIVE.

Інформація про удар Ірану по українцях

Зеленський зауважив, що іранці та росіяни запускають багато дезінформації

"Сказали, що вдарили десь по наших хлопцях, що вбили українців, щось розбомбили, перехоплювачі… Звичайно, "руські" в своєму репертуарі. Нічого не було", — додав він.

Перенаправлення зброї на Близький Схід

Зеленський повідомив, що перенаправлення американської зброї з України на Близький Схід не було

Читайте також:

"Я не можу вам сказати, як буде далі. Я думаю, що залежить від багатьох факторів. Довготривалість війни, я думаю, буде рішучим фактором в такому питанні. Надіюсь, що не буде відповідних кроків", — зазначив глава держави.

Як писали Новини.LIVE, 28 березня іранські ЗМІ заявили про удар по складу систем ППО з українцями у Дубаї. Там стверджували, що доля громадян України невідома.

Згодом речник МЗС України Георгій Тихий у коментарі Новини.LIVE спростував інформацію. За його словами, іранський режим часто проводить такі дезінформаційні операції, які нічим не відрізняються від Росії.

Володимир Зеленський Іран дезінформація Україна
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації