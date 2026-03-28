Удар Ірану по складу з українцями: Зеленський спростував

Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Президент Володимир Зеленський у суботу, 28 березня, відреагував на інформацію Ірану про удар по складу протиповітряної оборони з українцями на Близькому Сході. Він спростував її та наголосив на дезінформації.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на заяву глави держави під час спілкування із журналістами.

Інформація про удар Ірану по українцях

Зеленський зауважив, що іранці та росіяни запускають багато дезінформації.

"Сказали, що вдарили десь по наших хлопцях, що вбили українців, щось розбомбили, перехоплювачі… Звичайно, "руські" в своєму репертуарі. Нічого не було", — додав він.

Перенаправлення зброї на Близький Схід

Зеленський повідомив, що перенаправлення американської зброї з України на Близький Схід не було.

"Я не можу вам сказати, як буде далі. Я думаю, що залежить від багатьох факторів. Довготривалість війни, я думаю, буде рішучим фактором в такому питанні. Надіюсь, що не буде відповідних кроків", — зазначив глава держави.

Як писали Новини.LIVE, 28 березня іранські ЗМІ заявили про удар по складу систем ППО з українцями у Дубаї. Там стверджували, що доля громадян України невідома.

Згодом речник МЗС України Георгій Тихий у коментарі Новини.LIVE спростував інформацію. За його словами, іранський режим часто проводить такі дезінформаційні операції, які нічим не відрізняються від Росії.