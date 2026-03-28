У МЗС спростували заяву Ірану про удар по складу ППО з українцями

У Міністерстві закордонних справ України спростували заяви Ірану про нібито знищення українського складу з антидроновими системами в Дубаї. У відомстві наголосили, що ця інформація не відповідає дійсності. Там також підкреслили, що подібні повідомлення є частиною дезінформації.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на речника МЗС України Георгія Тихого.

У Міністерство закордонних справ України відреагували на заяви іранських медіа про нібито удар по складу з українськими протидроновими системами в Дубаї. Зокрема, йдеться про повідомлення, поширені іранським агентством Fars із посиланням на Корпус вартових ісламської революції, де стверджувалося про можливу загибель 21 українця.

Речник МЗС Георгій Тихий у коментарі журналістам заперечив цю інформацію та наголосив, що вона не має нічого спільного з реальністю. Перед цим у відомстві підкреслили, що подібні заяви є частиною інформаційних маніпуляцій.

"Це брехня, офіційно спростовуємо цю інформацію. Іранський режим часто проводить такі дезінформаційні операції - і цим нічим не відрізняється від росіян", - сказав він.

