У МЗС спростували заяву Ірану про удар по складу ППО з українцями

У МЗС спростували заяву Ірану про удар по складу ППО з українцями

Дата публікації: 28 березня 2026 13:30
Термінова новина

У Міністерстві закордонних справ України спростували заяви Ірану про нібито знищення українського складу з антидроновими системами в Дубаї. У відомстві наголосили, що ця інформація не відповідає дійсності. Там також підкреслили, що подібні повідомлення є частиною дезінформації.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на речника МЗС України Георгія Тихого.

У Міністерство закордонних справ України відреагували на заяви іранських медіа про нібито удар по складу з українськими протидроновими системами в Дубаї. Зокрема, йдеться про повідомлення, поширені іранським агентством Fars із посиланням на Корпус вартових ісламської революції, де стверджувалося про можливу загибель 21 українця. 

  

Речник МЗС Георгій Тихий у коментарі журналістам заперечив цю інформацію та наголосив, що вона не має нічого спільного з реальністю. Перед цим у відомстві підкреслили, що подібні заяви є частиною інформаційних маніпуляцій. 

Читайте також:

  

"Це брехня, офіційно спростовуємо цю інформацію. Іранський режим часто проводить такі дезінформаційні операції - і цим нічим не відрізняється від росіян", - сказав він. 

 

Новина доповнюється...

Іран МЗС Дубай
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
