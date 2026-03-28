В МИД опровергли заявление Ирана об ударе по складу ПВО с украинцами

В МИД опровергли заявление Ирана об ударе по складу ПВО с украинцами

Ua ru
Дата публикации 28 марта 2026 13:30
В МИД опровергли заявление Ирана об ударе по складу ПВО с украинцами
Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий. Фото: Тихий/Facebook

В Министерстве иностранных дел Украины опровергли заявления Ирана о якобы уничтожении украинского склада с антидронными системами в Дубае. В ведомстве отметили, что эта информация не соответствует действительности. Там также подчеркнули, что подобные сообщения являются частью дезинформации.

Об этом спикер МИД Украины Георгий Тихий сказал в комментарии Новини.LIVE.

Комментарий МИД относительно информации об ударе по складу ПВО с украинцами

В Министерство иностранных дел Украины отреагировали на заявления иранских медиа о якобы ударе по складу с украинскими противодронными системами в Дубае. В частности, речь идет о сообщениях, распространенных иранским агентством Fars со ссылкой на Корпус стражей исламской революции, где утверждалось о возможной гибели 21 украинца.

Представитель МИД Георгий Тихий в комментарии Новини.LIVE опроверг эту информацию и подчеркнул, что она не имеет ничего общего с реальностью.

"Это ложь, официально опровергаем эту информацию. Иранский режим часто проводит такие дезинформационные операции — и этим ничем не отличается от россиян", — сказал Тихий.

Ранее Новини.LIVE информировали, что в иранских СМИ появилась информация о якобы ударе по складу в Дубае, где могли находиться украинцы. Отмечалось, что на этом складе якобы был 21 граждан Украины.

Также Новини.LIVE сообщали, что 28 марта в Абу-Даби Владимир Зеленский встретился с лидером ОАЭ Мухаммад бин Заид Аль Нагаян. Во время встречи стороны обсудили результаты деятельности украинской команды, которая работает в Эмиратах для защиты жизни. Лидер ОАЭ выразил благодарность Украине за профессиональную помощь и переданный опыт.

В частности Новини.LIVE писали, что 28 марта в Абу-Даби Зеленский встретился с украинскими экспертами, которые уже несколько недель работают в Объединённых Арабских Эмиратах, чтобы оказать помощь в защите человеческих жизней. В ходе встречи обсуждались первые результаты, основные выводы по итогам работы команды в ОАЭ, а также предложения.

Иран МИД Дубай
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
