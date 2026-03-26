Пентагон может перенаправить оружие для Украины на Ближний Восток

Пентагон может перенаправить оружие для Украины на Ближний Восток

Дата публикации 26 марта 2026 13:48
Владимир Зеленский. Фото: Reuters

В США рассматривают возможность изменения приоритетов в поставках вооружения из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Это может повлиять на объемы военной помощи Украине, в частности в сфере противовоздушной обороны.

Об этом сообщает The Washington Post, пишет Новини.LIVE.

Реклама

США может изменить приоритеты в поставках оружия

Пентагон изучает вариант перенаправления части вооружения, предназначенного для Украины, на нужды в регионе Ближнего Востока. Речь идет, в частности, о ракетах-перехватчиках для систем ПВО, которые закупаются в рамках программы PURL за средства союзников по НАТО.

Как отмечают источники издания, война против Ирана быстро истощает запасы критически важных боеприпасов США, что заставляет Вашингтон пересматривать распределение ресурсов. В Пентагоне заявили, что будут обеспечивать всем необходимым как американские войска, так и союзников, однако от дополнительных комментариев воздержались.

Реклама

В НАТО прямо не подтвердили, осведомлены ли о возможном перенаправлении вооружения, но подчеркнули, что страны продолжают делать взносы в PURL, а поставки в Украину продолжаются.

Реклама

Европейские дипломаты выражают обеспокоенность из-за темпов использования американских боеприпасов. По их словам, это может задержать выполнение заказов и повлиять на поставки оружия Украине.

"Они действительно быстро расходуют боеприпасы, поэтому сейчас возникают вопросы относительно того, сколько они еще будут поставлять в рамках соглашения", — отметил один из дипломатов.

Среди наиболее дефицитных средств - высокотехнологичные ракеты-перехватчики для систем Patriot, которые также критически необходимы Украине для защиты от российских ударов.

В то же время источники указывают, что поставки по программе PURL могут продолжиться, но будущие пакеты, вероятно, не будут включать средства ПВО, поскольку США стремятся пополнить собственные запасы и запасы союзников в регионе Персидского залива.

Отдельно сообщается, что Пентагон может перенаправить около 750 миллионов долларов, предоставленных союзниками через PURL, на пополнение собственных арсеналов, а не на помощь Украине. При этом остается непонятным, насколько подробно европейские партнеры проинформированы об использовании этих средств.

По словам одного из источников, в Вашингтоне продолжается внутренняя дискуссия относительно объемов дальнейшей поддержки Киева.

Ранее Новини.LIVE писали, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что США и страны Ближнего Востока обратились к Киеву относительно помощи в защите американских военных баз в регионе. По его словам, украинские специалисты уже работают с частью партнеров на местах, а также продолжаются переговоры о взаимном обмене возможностями в сфере противовоздушной обороны, в частности относительно получения Украиной дефицитных ракет для ПВО.

В то же время генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркнул, что США и в дальнейшем остаются ключевым партнером Украины, несмотря на политические дискуссии. Он подчеркнул, что Вашингтон играет важную роль в укреплении обороноспособности Киева и усилении давления на Россию.

США оружие Украина Ближний Восток
Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Автор:
Мария Коробова
Реклама

