Рютте заявил, что США продолжают помогать Украине через Европу
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что США продолжают оказывать Украине ключевую поддержку, несмотря на политические дискуссии. По его словам, Вашингтон играет важную роль в обеспечении обороноспособности Киева и давления на Россию.
Об этом генсек сказал во время интервью CBS News, передает, Новини.LIVE.
Рютте высказался о помощи Украине от США
Генсек подтвердил, что помощь от США не прекращается, в частности в сфере разведки и поставки вооружения через европейских партнеров.
"Что касается Украины, то США вновь оказывают критически важную разведывательную поддержку и обеспечивают поставки оружия, работая вместе с европейцами для обеспечения борьбы Украины против России, гарантируя, что у нее есть все необходимое", — отметил он.
Во время разговора также поднимался вопрос критики Европы со стороны президента США Дональда Трампа, в частности относительно поддержки Украины и участия НАТО в военных операциях против Ирана.
"Президенту приходится балансировать между всеми этими разными интересами. Я знаю, что он работает со своей командой, с Джаредом Кушнером, Стивом Уиткоффом и Марко Рубио. Они постоянно взаимодействуют с украинцами, чтобы оказать максимальное давление на россиян и заставить их пойти на сделку", — прокомментировал Рютте.
Генсек НАТО также рассказал о встрече с президентом Владимиром Зеленским в Лондоне, которая длилась около полутора часов. По его словам, украинский лидер настроен на завершение войны.
"Он хочет заключить соглашение, и мы должны убедиться, что они готовы к сотрудничеству", — добавил генсек.
Рютте подчеркнул, что именно США вместе с европейскими партнерами оказывают ключевое давление на Россию. Он также отметил, что усилия Трампа являются решающими для продвижения переговорного процесса, подчеркнув, что именно ему удалось сдвинуть ситуацию с Владимир Путин с мертвой точки, параллельно влияя и на украинскую сторону.
Напомним, украинская делегация провела еще один этап переговоров с представителями США. Секретарь СНБО Рустем Умеров заявил, что стороны обсудили дальнейшие шаги для завершения войны.
Кроме того, Владимир Зеленский после переговоров заявил об определенных сигналах о проведении следующих обменов военнопленными.
