Рютте заявил, что США продолжают помогать Украине через Европу

Рютте заявил, что США продолжают помогать Украине через Европу

Дата публикации 23 марта 2026 07:51
Марк Рютте. Фото: Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что США продолжают оказывать Украине ключевую поддержку, несмотря на политические дискуссии. По его словам, Вашингтон играет важную роль в обеспечении обороноспособности Киева и давления на Россию.

Об этом генсек сказал во время интервью CBS News, передает, Новини.LIVE.

Рютте высказался о помощи Украине от США

Генсек подтвердил, что помощь от США не прекращается, в частности в сфере разведки и поставки вооружения через европейских партнеров.

"Что касается Украины, то США вновь оказывают критически важную разведывательную поддержку и обеспечивают поставки оружия, работая вместе с европейцами для обеспечения борьбы Украины против России, гарантируя, что у нее есть все необходимое", — отметил он.

Во время разговора также поднимался вопрос критики Европы со стороны президента США Дональда Трампа, в частности относительно поддержки Украины и участия НАТО в военных операциях против Ирана.

"Президенту приходится балансировать между всеми этими разными интересами. Я знаю, что он работает со своей командой, с Джаредом Кушнером, Стивом Уиткоффом и Марко Рубио. Они постоянно взаимодействуют с украинцами, чтобы оказать максимальное давление на россиян и заставить их пойти на сделку", — прокомментировал Рютте.

Генсек НАТО также рассказал о встрече с президентом Владимиром Зеленским в Лондоне, которая длилась около полутора часов. По его словам, украинский лидер настроен на завершение войны.

"Он хочет заключить соглашение, и мы должны убедиться, что они готовы к сотрудничеству", — добавил генсек.

Рютте подчеркнул, что именно США вместе с европейскими партнерами оказывают ключевое давление на Россию. Он также отметил, что усилия Трампа являются решающими для продвижения переговорного процесса, подчеркнув, что именно ему удалось сдвинуть ситуацию с Владимир Путин с мертвой точки, параллельно влияя и на украинскую сторону.

Напомним, украинская делегация провела еще один этап переговоров с представителями США. Секретарь СНБО Рустем Умеров заявил, что стороны обсудили дальнейшие шаги для завершения войны.

Кроме того, Владимир Зеленский после переговоров заявил об определенных сигналах о проведении следующих обменов военнопленными.

США НАТО Украина Марк Рютте
Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Автор:
Мария Коробова
