Рютте заявив, що США продовжують допомагати Україні через Європу

Марк Рютте. Фото: Reuters

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що США продовжують надавати Україні ключову підтримку попри політичні дискусії. За його словами, Вашингтон відіграє важливу роль у забезпеченні обороноздатності Києва та тиску на Росію.

Про це генсек сказав під час інтерв'ю CBS News, передає, Новини.LIVE.

Читайте також:

Генсек підтвердив, що допомога від США не припиняється, зокрема у сфері розвідки та постачання озброєння через європейських партнерів.

"Що стосується України, то США знову надають критично важливу розвідувальну підтримку і забезпечують постачання зброї, працюючи разом з європейцями для забезпечення боротьби України проти Росії, гарантуючи, що у неї є все необхідне", — зазначив він.

Під час розмови також порушувалося питання критики Європи з боку президента США Дональда Трампа, зокрема щодо підтримки України та участі НАТО у військових операціях проти Ірану.

"Президенту доводиться балансувати між усіма цими різними інтересами. Я знаю, що він працює зі своєю командою, з Джаредом Кушнером, Стівом Віткоффом і Марко Рубіо. Вони постійно працює з українцями, щоб чинити максимальний тиск на росіян і змусити їх піти на угоду", — прокоментував Рютте.

Генсек НАТО також розповів про зустріч із президентом Володимиром Зеленським у Лондоні, яка тривала близько півтори години. За його словами, український лідер налаштований на завершення війни.

"Він хоче укласти угоду, і ми маємо переконатися, що вони готові до співпраці", — додав генсек.

Рютте наголосив, що саме США разом із європейськими партнерами чинять ключовий тиск на Росію. Він також зазначив, що зусилля Трампа є вирішальними для просування переговорного процесу, підкресливши, що саме йому вдалося зрушити ситуацію з Володимир Путін з мертвої точки, паралельно впливаючи і на українську сторону.

Нагадаємо, українська делегація провела ще один етап переговорів із представниками США. Секретар РНБО Рустем Умєров заявив, що сторони обговорили подальші кроки для завершення війни.

Крім того, Володимир Зеленський після переговорів заявив про певні сигнали про проведення наступних обмінів військовополоненими.