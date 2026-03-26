Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультРинок нерухомостіМодаТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube TikTok TikTok Telegram Telegram Google News Google News Viber Viber Google News Spotify Instagram Instagram SoundCloud SoundCloud Facebook Facebook RSS RSS
Головна Новини дня Пентагон може перенаправити зброю для України на Близький Схід

Пентагон може перенаправити зброю для України на Близький Схід

Ua ru
Дата публікації: 26 березня 2026 13:48
Володимир Зеленський. Фото: Reuters

У США розглядають можливість зміни пріоритетів у постачанні озброєння через загострення ситуації на Близькому Сході. Це може вплинути на обсяги військової допомоги Україні, зокрема у сфері протиповітряної оборони.

Про це повідомляє The Washington Post, пише Новини.LIVE.

СШа може змінити пріоритети у постачанні зброї

Пентагон вивчає варіант перенаправлення частини озброєння, призначеного для України, на потреби в регіоні Близького Сходу. Йдеться, зокрема, про ракети-перехоплювачі для систем ППО, які закуповуються в межах програми PURL за кошти союзників по НАТО.

Як зазначають джерела видання, війна проти Ірану швидко виснажує запаси критично важливих боєприпасів США, що змушує Вашингтон переглядати розподіл ресурсів. У Пентагоні заявили, що забезпечуватимуть усім необхідним як американські війська, так і союзників, однак від додаткових коментарів утрималися.

У НАТО прямо не підтвердили, чи обізнані про можливе перенаправлення озброєння, але наголосили, що країни продовжують робити внески до PURL, а поставки в Україну тривають.

Європейські дипломати висловлюють занепокоєння через темпи використання американських боєприпасів. За їхніми словами, це може затримати виконання замовлень і вплинути на постачання зброї Україні.

"Вони справді швидко витрачають боєприпаси, тому зараз виникають питання щодо того, скільки вони ще будуть постачати в рамках угоди", — зазначив один із дипломатів.

Серед найбільш дефіцитних засобів — високотехнологічні ракети-перехоплювачі для систем Patriot, які також критично необхідні Україні для захисту від російських ударів.

Водночас джерела вказують, що поставки за програмою PURL можуть продовжитися, але майбутні пакети, ймовірно, не включатимуть засоби ППО, оскільки США прагнуть поповнити власні запаси та запаси союзників у регіоні Перської затоки.

Окремо повідомляється, що Пентагон може перенаправити близько 750 мільйонів доларів, наданих союзниками через PURL, на поповнення власних арсеналів, а не на допомогу Україні. При цьому залишається незрозумілим, наскільки детально європейські партнери поінформовані про використання цих коштів.

За словами одного з джерел, у Вашингтоні триває внутрішня дискусія щодо обсягів подальшої підтримки Києва.

Раніше Новини.LIVE писали, що президент України Володимир Зеленський повідомив, що США і країни Близького Сходу звернулися до Києва щодо допомоги у захисті американських військових баз у регіоні. За його словами, українські фахівці вже працюють із частиною партнерів на місцях, а також тривають переговори про взаємний обмін можливостями у сфері протиповітряної оборони, зокрема щодо отримання Україною дефіцитних ракет для ППО.

Водночас генеральний секретар НАТО Марк Рютте наголосив, що США й надалі залишаються ключовим партнером України, попри політичні дискусії. Він підкреслив, що Вашингтон відіграє важливу роль у зміцненні обороноздатності Києва та посиленні тиску на Росію.

США зброя Україна Близький Схід
Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Марія Коробова
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації