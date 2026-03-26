Пентагон може перенаправити зброю для України на Близький Схід

У США розглядають можливість зміни пріоритетів у постачанні озброєння через загострення ситуації на Близькому Сході. Це може вплинути на обсяги військової допомоги Україні, зокрема у сфері протиповітряної оборони.

Про це повідомляє The Washington Post, пише Новини.LIVE.

СШа може змінити пріоритети у постачанні зброї

Пентагон вивчає варіант перенаправлення частини озброєння, призначеного для України, на потреби в регіоні Близького Сходу. Йдеться, зокрема, про ракети-перехоплювачі для систем ППО, які закуповуються в межах програми PURL за кошти союзників по НАТО.

Як зазначають джерела видання, війна проти Ірану швидко виснажує запаси критично важливих боєприпасів США, що змушує Вашингтон переглядати розподіл ресурсів. У Пентагоні заявили, що забезпечуватимуть усім необхідним як американські війська, так і союзників, однак від додаткових коментарів утрималися.

У НАТО прямо не підтвердили, чи обізнані про можливе перенаправлення озброєння, але наголосили, що країни продовжують робити внески до PURL, а поставки в Україну тривають.

Європейські дипломати висловлюють занепокоєння через темпи використання американських боєприпасів. За їхніми словами, це може затримати виконання замовлень і вплинути на постачання зброї Україні.

"Вони справді швидко витрачають боєприпаси, тому зараз виникають питання щодо того, скільки вони ще будуть постачати в рамках угоди", — зазначив один із дипломатів.

Серед найбільш дефіцитних засобів — високотехнологічні ракети-перехоплювачі для систем Patriot, які також критично необхідні Україні для захисту від російських ударів.

Водночас джерела вказують, що поставки за програмою PURL можуть продовжитися, але майбутні пакети, ймовірно, не включатимуть засоби ППО, оскільки США прагнуть поповнити власні запаси та запаси союзників у регіоні Перської затоки.

Окремо повідомляється, що Пентагон може перенаправити близько 750 мільйонів доларів, наданих союзниками через PURL, на поповнення власних арсеналів, а не на допомогу Україні. При цьому залишається незрозумілим, наскільки детально європейські партнери поінформовані про використання цих коштів.

За словами одного з джерел, у Вашингтоні триває внутрішня дискусія щодо обсягів подальшої підтримки Києва.

Раніше Новини.LIVE писали, що президент України Володимир Зеленський повідомив, що США і країни Близького Сходу звернулися до Києва щодо допомоги у захисті американських військових баз у регіоні. За його словами, українські фахівці вже працюють із частиною партнерів на місцях, а також тривають переговори про взаємний обмін можливостями у сфері протиповітряної оборони, зокрема щодо отримання Україною дефіцитних ракет для ППО.

Водночас генеральний секретар НАТО Марк Рютте наголосив, що США й надалі залишаються ключовим партнером України, попри політичні дискусії. Він підкреслив, що Вашингтон відіграє важливу роль у зміцненні обороноздатності Києва та посиленні тиску на Росію.