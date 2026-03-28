Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиМодаТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Финляндия проверит доставку оружия из США в Украину

Финляндия проверит доставку оружия из США в Украину

Ua ru
Дата публикации 28 марта 2026 18:21
Финляндия проверит доставку оружия из США в Украину
Антти Хяккянен. Фото: Yle/Petteri Bulow

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что его страна проверит, поступает ли в Украину американское оружие, которое оплачивают страны НАТО. По его словам, стоит провести проверку, придерживается ли Вашингтон контрактов.

Об этом Антти Хяккянен сказал в интервью Euronews, передает Новини.LIVE.

Американское оружие для Украины

"Что обещано Украине, должно дойти до Украины", — заявил Хяккянен.

Эта тема вспыхнула после материала Washington Post, где говорилось о том, что Пентагон рассматривает вариант переброски ключевого военного оборудования, предназначенного для Украины, для использования в войне с Ираном.

"Мы постоянно оцениваем, как расходуются средства, и верим, что механизм работает. Конечно, если возникнут проблемы, нам придется пересмотреть это", — добавил министр.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на украинского лидера Владимира Зеленского, перенаправления оружия от США из Украины на Ближний Восток не было. Он надеется, что соответствующих шагов не произойдет.

А еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс сообщал, что за первые дни войны на Ближнем Востоке страны Персидского залива и США использовали около 800 ракет Patriot. Об этом также говорил Зеленский. Он отметил, что за четыре года большой войны Украина получила лишь около 600 современных ракет Patriot.

США Иран Украина Финляндия
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации