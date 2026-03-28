Финляндия проверит доставку оружия из США в Украину

Антти Хяккянен.

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что его страна проверит, поступает ли в Украину американское оружие, которое оплачивают страны НАТО. По его словам, стоит провести проверку, придерживается ли Вашингтон контрактов.

Об этом Антти Хяккянен сказал в интервью Euronews, передает Новини.LIVE.

Американское оружие для Украины

"Что обещано Украине, должно дойти до Украины", — заявил Хяккянен.

Эта тема вспыхнула после материала Washington Post, где говорилось о том, что Пентагон рассматривает вариант переброски ключевого военного оборудования, предназначенного для Украины, для использования в войне с Ираном.

"Мы постоянно оцениваем, как расходуются средства, и верим, что механизм работает. Конечно, если возникнут проблемы, нам придется пересмотреть это", — добавил министр.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на украинского лидера Владимира Зеленского, перенаправления оружия от США из Украины на Ближний Восток не было. Он надеется, что соответствующих шагов не произойдет.

А еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс сообщал, что за первые дни войны на Ближнем Востоке страны Персидского залива и США использовали около 800 ракет Patriot. Об этом также говорил Зеленский. Он отметил, что за четыре года большой войны Украина получила лишь около 600 современных ракет Patriot.