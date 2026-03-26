Главная Новости дня За 5 дней страны Персидского залива и США потратили 800 ракет Patriot

Дата публикации 26 марта 2026 16:03
Системы Patriot. Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji

Еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс заявил, что за первые пять дней боевых действий страны Персидского залива и Соединенные Штаты Америки потратили около 800 ракет Patriot. Это количество превышает годовое производство в Штатах.

Об этом Андрюс Кубилюс заявил журналистам, передает Новини.LIVE.

Использование ракет Patriot

"За первые пять дней страны Персидского залива и США использовали 800 ракет Patriot. Общее производство сейчас в США, по публичным источникам, составляет 750 в год. Арифметика говорит сама за себя", — отметил Кубилюс.

По его словам, это показывает потребность в развитии собственного производства и усилении оборонной промышленности.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на украинского лидера Владимира Зеленского, Киев получил от партнеров значительно меньше ракет к Patriot, чем предоставлено Ближнему Востоку. По его словам, у Украины ограниченное количество, поэтому есть вызовы для обороны.

А генерал Европейского командования армии США Кристофер Каволи сообщил, что американцы учатся у украинцев осваивать системы ПВО Patriot. По его словам, воины ВСУ показали высокую эффективность в применении.

США Patriot Ближний Восток
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Аркадий Пастула
Реклама

