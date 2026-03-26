За 5 днів країни Перської затоки і США витратили 800 ракет Patriot

Системи Patriot. Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji

Єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс заявив, що за перші пʼять днів бойових дій країни Перської затоки та Сполучені Штати Америки витратили близько 800 ракет Patriot. Ця кількість перевищує річне виробництво у Штатах.

Про це Андрюс Кубілюс заявив журналістам, передає Новини.LIVE.

Використання ракет Patriot

"За перші пʼять днів країни Перської затоки та США використали 800 ракет Patriot. Загальне виробництво зараз у США, за публічними джерелами, становить 750 на рік. Арифметика говорить сама за себе", — зауважив Кубілюс.

За його словами, це показує потребу у розвитку власного виробництва та посиленні оборонної промисловості.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на українського лідера Володимира Зеленського, Київ отримав від партнерів значно менше ракет до Patriot, ніж надано Близькому Сходу. За його словами, в України обмежена кількість, тому є виклики для оборони.

А генерал Європейського командування армії США Крістофер Каволі повідомив, що американці вчаться в українців опановувати системи ППО Patriot. За його словами, воїни ЗСУ показали високу ефективність у застосуванні.