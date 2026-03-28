Фінляднія перевірить доставку зброї з США до України

Фінляднія перевірить доставку зброї з США до України

Дата публікації: 28 березня 2026 18:21
Фінляднія перевірить доставку зброї з США до України
Антті Хяккянен. Фото: Yle/Petteri Bulow

Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен заявив, що його країна перевірить, чи надходить до України американська зброя, яку оплачують країни НАТО. За його словами, варто провести перевірку, чи дотримується Вашингтон контрактів. 

Про це Антті Хяккянен сказав в інтервʼю Euronews, передає Новини.LIVE.

Американська зброя для України

"Що обіцяно Україні, має дійти до України", — заявив Хяккянен.

Ця тема спалахнула після матеріалу Washington Post, де йшлося про те, що Пентагон розглядає варіант перекидання ключового військового обладнання, призначеного для України, для використання у війні з Іраном.

"Ми постійно оцінюємо, як витрачаються кошти, і віримо, що механізм працює. Звісно, якщо виникнуть проблеми, нам доведеться переглянути це", — додав міністр.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на українського лідера Володимира Зеленського, перенаправлення зброї від США з України на Близький Схід не було. Він сподівається, що відповідних кроків не станеться.

А єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс повідомляв, що за перші дні війни на Близькому Сході країни Перської затоки та США використали близько 800 ракет Patriot. Про це також говорив Зеленський. Він зазначив, що за чотири роки великої війни Україна отримала лише близько 600 сучасних ракет Patriot

США Іран Україна Фінляндія
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
